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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2153215421552156
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:25

Как то спрашивали попадается ли фальшь.
П.С. Привет тем кто смеялся по поводу того что режем слитки 8)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:38

  vladus17 написав:Как то спрашивали попадается ли фальшь.
П.С. Привет тем кто смеялся по поводу того что режем слитки 8)
ЗображенняЗображенняЗображення

Это что вам такое хотели подсунуть? :o
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Это что вам такое хотели подсунуть?

Нет, тем кто не режет, а просто свесил и замерял (размеры и вес идеальны!).
А кто то попал на бабосики...
Интересно сколько тут таких на форуме ,,золотых,, жуков =)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:05

  vladus17 написав:Как то спрашивали попадается ли фальшь.
П.С. Привет тем кто смеялся по поводу того что режем слитки 8)
Зображення[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=73cb9cf1966819fa247e9ac36780f695]

С первого взгляда - качественная подделка. Остальные слитки тоже оказались подделкой? Владелец с рук покупал или в банке (с его слов) ?
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:07

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Это что вам такое хотели подсунуть?

Нет, тем кто не режет, а просто свесил и замерял (размеры и вес идеальны!).
А кто то попал на бабосики...
Интересно сколько тут таких на форуме ,,золотых,, жуков =)

Вижу, что вес показываете одного слитка, а в разрезе другой. С чем это связано?
Richi
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 25.09.08
Подякував: 636 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Richi написав:Вижу, что вес показываете одного слитка, а в разрезе другой. С чем это связано?

Я вам скинул то что мне скинули коллеги. Допрос никто не устраивал.

И да все фейковые.
  Richi написав:С первого взгляда - качественная подделка

На второй тоже. Я уверен вы бы без проблем купили такой слиток и 99% участников форума, тоже.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:33

Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь :mrgreen:
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 21.03.14
Подякував: 123 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:48

  vladus17 написав:Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь :mrgreen:

Хорошую статистику по безработице нарисовали.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:57

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Это что вам такое хотели подсунуть?

Нет, тем кто не режет, а просто свесил и замерял (размеры и вес идеальны!).
А кто то попал на бабосики...
Интересно сколько тут таких на форуме ,,золотых,, жуков =)

Так банки так принимают, никто там не режет, взвешивают и смотрят внешний вид и все.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21503
З нами з: 24.08.09
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