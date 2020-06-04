Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:25
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vladus17
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:38
Это что вам такое хотели подсунуть?
hxbbgaf
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:05
hxbbgaf написав:
Это что вам такое хотели подсунуть?
Нет, тем кто не режет, а просто свесил и замерял (размеры и вес идеальны!).
А кто то попал на бабосики...
Интересно сколько тут таких на форуме ,,золотых,, жуков =)
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vladus17
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:05
vladus17 написав:
Как то спрашивали попадается ли фальшь.
П.С. Привет тем кто смеялся по поводу того что режем слитки
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С первого взгляда - качественная подделка. Остальные слитки тоже оказались подделкой? Владелец с рук покупал или в банке (с его слов) ?
Richi
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:07
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Это что вам такое хотели подсунуть?
Нет, тем кто не режет, а просто свесил и замерял (размеры и вес идеальны!).
А кто то попал на бабосики...
Интересно сколько тут таких на форуме ,,золотых,, жуков =)
Вижу, что вес показываете одного слитка, а в разрезе другой. С чем это связано?
Richi
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:16
Richi написав:
Вижу, что вес показываете одного слитка, а в разрезе другой. С чем это связано?
Я вам скинул то что мне скинули коллеги. Допрос никто не устраивал.
И да все фейковые.
Richi написав:
С первого взгляда - качественная подделка
На второй тоже. Я уверен вы бы без проблем купили такой слиток и 99% участников форума, тоже.
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vladus17
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:33
Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь
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vladus17
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:48
vladus17 написав:
Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь
Хорошую статистику по безработице нарисовали.
hxbbgaf
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:57
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Это что вам такое хотели подсунуть?
Нет, тем кто не режет, а просто свесил и замерял (размеры и вес идеальны!).
А кто то попал на бабосики...
Интересно сколько тут таких на форуме ,,золотых,, жуков =)
Так банки так принимают, никто там не режет, взвешивают и смотрят внешний вид и все.
hxbbgaf
Повідомлень: 21503
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