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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2154215521562157
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:32

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь :mrgreen:

Тема фейкового золота стара как мир. Там больше разговоров, чем тех делов.
Тут уже не раз писали, что покупать его нужно не в подворотнях, как это делаете вы, а в банках, которые занимаются торговлей профессионально, и привозят его из-за рубежа от официальных дилеров.

Резко вниз, это 1400-1500.

Но банки тоже не все от дилеров продают, они же продают и то, что принимают в кассах.
hxbbgaf
 
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