|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:32
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь
Тема фейкового золота стара как мир. Там больше разговоров, чем тех делов.
Тут уже не раз писали, что покупать его нужно не в подворотнях, как это делаете вы, а в банках, которые занимаются торговлей профессионально, и привозят его из-за рубежа от официальных дилеров.
Резко вниз, это 1400-1500.
Но банки тоже не все от дилеров продают, они же продают и то, что принимают в кассах.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21504
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1525 раз.
- Подякували: 2225 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор