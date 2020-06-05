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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:32
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь
Тема фейкового золота стара как мир. Там больше разговоров, чем тех делов.
Тут уже не раз писали, что покупать его нужно не в подворотнях, как это делаете вы, а в банках, которые занимаются торговлей профессионально, и привозят его из-за рубежа от официальных дилеров.
Резко вниз, это 1400-1500.
Но банки тоже не все от дилеров продают, они же продают и то, что принимают в кассах.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:55
hxbbgaf написав:
Но банки тоже не все от дилеров продают, они же продают и то, что принимают в кассах.
Это да. Только вероятность купить подделку в банке, намного меньше
чем в подворотне.
Просто эту тему периодически вбрасывают те, кому это выгодно.
На Западе этим грешат офиц.дилеры, дабы их клиенты не покупали золото
у турков и индусов, которые уже давно держат теневой рынок золота
и отбирают у них кусок хлеба работая с меньшей маржой.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:17
hxbbgaf написав: vladus17 написав:
Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь
Хорошую статистику по безработице нарисовали.
Красивее некуда...
20 миллионов «работников» частного сектора перевели из статуса безработных, получающих пособия по безработице, в статус работников получающих зарплату в виде грантов по антивирусной программе. Только никто не указал что без этих грантов 20 млн. чел. вскоре обанкротятся и опять станут безработными.
Но трейдеры в детали не вникают. Они читают только заголовки.
Стадо. Потом будут репу чесать...
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:13
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь
Тема фейкового золота стара как мир. Там больше разговоров, чем тех делов.
Тут уже не раз писали, что покупать его нужно не в подворотнях, как это делаете вы, а в банках, которые занимаются торговлей профессионально, и привозят его из-за рубежа от официальных дилеров.
Резко вниз, это 1400-1500.
Считаете, что на 1300 не можем сходить? Я думаю, что и 1200 возможно. Сейчас сначала на страхе инфляции цены на рванут вверх, а когда начнётся дефляция, то все цены начнут сильно падать и золото не станет исключением. 50% идёт на ювелирку, а при сильном уменьшении доходов населения - вопрос о ювелирке стоять не будет и фактор страха за сохранения средств уйдёт на второй план. Это уже потом, через 1,5-2 года чтобы выйти из замкнутого круга - начнут раскручивать инфляцию (я так думаю)
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