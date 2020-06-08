Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2154215521562157 Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:32 наблюдательный написав: vladus17 написав: Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?

Не на моих же новостях, я надеюсь Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?Не на моих же новостях, я надеюсь

Тема фейкового золота стара как мир. Там больше разговоров, чем тех делов.

Тут уже не раз писали, что покупать его нужно не в подворотнях, как это делаете вы, а в банках, которые занимаются торговлей профессионально, и привозят его из-за рубежа от официальных дилеров.



Резко вниз, это 1400-1500. Тема фейкового золота стара как мир. Там больше разговоров, чем тех делов.Тут уже не раз писали, что покупать его нужно не в подворотнях, как это делаете вы, а в банках, которые занимаются торговлей профессионально, и привозят его из-за рубежа от официальных дилеров.Резко вниз, это 1400-1500.

Но банки тоже не все от дилеров продают, они же продают и то, что принимают в кассах. Но банки тоже не все от дилеров продают, они же продают и то, что принимают в кассах. hxbbgaf Повідомлень: 21513 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1531 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:55 hxbbgaf написав: Но банки тоже не все от дилеров продают, они же продают и то, что принимают в кассах. Но банки тоже не все от дилеров продают, они же продают и то, что принимают в кассах.

Это да. Только вероятность купить подделку в банке, намного меньше

чем в подворотне.

Просто эту тему периодически вбрасывают те, кому это выгодно.

На Западе этим грешат офиц.дилеры, дабы их клиенты не покупали золото

у турков и индусов, которые уже давно держат теневой рынок золота

и отбирают у них кусок хлеба работая с меньшей маржой. Это да. Только вероятность купить подделку в банке, намного меньшечем в подворотне.Просто эту тему периодически вбрасывают те, кому это выгодно.На Западе этим грешат офиц.дилеры, дабы их клиенты не покупали золотоу турков и индусов, которые уже давно держат теневой рынок золотаи отбирают у них кусок хлеба работая с меньшей маржой. наблюдательный

Повідомлень: 3669 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:17 hxbbgaf написав: vladus17 написав: Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?

Не на моих же новостях, я надеюсь Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?Не на моих же новостях, я надеюсь

Хорошую статистику по безработице нарисовали. Хорошую статистику по безработице нарисовали.

Красивее некуда...

20 миллионов «работников» частного сектора перевели из статуса безработных, получающих пособия по безработице, в статус работников получающих зарплату в виде грантов по антивирусной программе. Только никто не указал что без этих грантов 20 млн. чел. вскоре обанкротятся и опять станут безработными.

Но трейдеры в детали не вникают. Они читают только заголовки.

Стадо. Потом будут репу чесать... Красивее некуда...20 миллионов «работников» частного сектора перевели из статуса безработных, получающих пособия по безработице, в статус работников получающих зарплату в виде грантов по антивирусной программе. Только никто не указал что без этих грантов 20 млн. чел. вскоре обанкротятся и опять станут безработными.Но трейдеры в детали не вникают. Они читают только заголовки.Стадо. Потом будут репу чесать... наблюдательный

Повідомлень: 3669 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 10:13 наблюдательный написав: vladus17 написав: Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?

Не на моих же новостях, я надеюсь Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?Не на моих же новостях, я надеюсь

Тема фейкового золота стара как мир. Там больше разговоров, чем тех делов.

Тут уже не раз писали, что покупать его нужно не в подворотнях, как это делаете вы, а в банках, которые занимаются торговлей профессионально, и привозят его из-за рубежа от официальных дилеров.



Резко вниз, это 1400-1500. Тема фейкового золота стара как мир. Там больше разговоров, чем тех делов.Тут уже не раз писали, что покупать его нужно не в подворотнях, как это делаете вы, а в банках, которые занимаются торговлей профессионально, и привозят его из-за рубежа от официальных дилеров.Резко вниз, это 1400-1500.

Считаете, что на 1300 не можем сходить? Я думаю, что и 1200 возможно. Сейчас сначала на страхе инфляции цены на рванут вверх, а когда начнётся дефляция, то все цены начнут сильно падать и золото не станет исключением. 50% идёт на ювелирку, а при сильном уменьшении доходов населения - вопрос о ювелирке стоять не будет и фактор страха за сохранения средств уйдёт на второй план. Это уже потом, через 1,5-2 года чтобы выйти из замкнутого круга - начнут раскручивать инфляцию (я так думаю) Считаете, что на 1300 не можем сходить? Я думаю, что и 1200 возможно. Сейчас сначала на страхе инфляции цены на рванут вверх, а когда начнётся дефляция, то все цены начнут сильно падать и золото не станет исключением. 50% идёт на ювелирку, а при сильном уменьшении доходов населения - вопрос о ювелирке стоять не будет и фактор страха за сохранения средств уйдёт на второй план. Это уже потом, через 1,5-2 года чтобы выйти из замкнутого круга - начнут раскручивать инфляцию (я так думаю) Richi Повідомлень: 1492 З нами з: 25.09.08 Подякував: 638 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 15:25 Richi написав: Считаете, что на 1300 не можем сходить? Я думаю, что и 1200 возможно. Сейчас сначала на страхе инфляции цены на рванут вверх, а когда начнётся дефляция, то все цены начнут сильно падать и золото не станет исключением. 50% идёт на ювелирку, а при сильном уменьшении доходов населения - вопрос о ювелирке стоять не будет и фактор страха за сохранения средств уйдёт на второй план. Это уже потом, через 1,5-2 года чтобы выйти из замкнутого круга - начнут раскручивать инфляцию (я так думаю) Считаете, что на 1300 не можем сходить? Я думаю, что и 1200 возможно. Сейчас сначала на страхе инфляции цены на рванут вверх, а когда начнётся дефляция, то все цены начнут сильно падать и золото не станет исключением. 50% идёт на ювелирку, а при сильном уменьшении доходов населения - вопрос о ювелирке стоять не будет и фактор страха за сохранения средств уйдёт на второй план. Это уже потом, через 1,5-2 года чтобы выйти из замкнутого круга - начнут раскручивать инфляцию (я так думаю)

Какая там ювелирка, сохранить деньги людям надо, денежная масса летит вверх, можно остаться с ворохом бумаги. И откуда возьмется дефляция, сейчас инфляция, которую сдерживал карантин, только начала раскручиваться.

1.5-2 года - это слишком много. Экономика на ж..пе, тут за дни все может навернуться, если остановят стимулы. Какая там ювелирка, сохранить деньги людям надо, денежная масса летит вверх, можно остаться с ворохом бумаги. И откуда возьмется дефляция, сейчас инфляция, которую сдерживал карантин, только начала раскручиваться.1.5-2 года - это слишком много. Экономика на ж..пе, тут за дни все может навернуться, если остановят стимулы. hxbbgaf Повідомлень: 21513 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1531 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 18:04 Richi написав: Считаете, что на 1300 не можем сходить? Я думаю, что и 1200 возможно. Считаете, что на 1300 не можем сходить? Я думаю, что и 1200 возможно.

Я в это не верю. Слишком много уже залито денег в систему.

Все адекватные инвесторы понимают на чём сейчас растёт рынок,

и что нас ждёт впереди.

Поэтому глобальных продаж золота от них очевидно уже не будет.

ФРС изымать ликвидность тоже не будет. Во всяком случае до выборов президента.

Рост мировой экономики под большим вопросом. Доходности по бондам уже 0,91,

очевидно деньги от продажи трежерис ушли в акции, рост которых почти достиг своих пиков, и покупать их дальше уже становится довольно рискованным делом.



Думаю что пока поболтаемся в боковике, в диапазоне 1600-1750$, с перспективой дальнейшего роста, так как республиканцы готовят очередной закон для поддержки штанов в $1 трлн.



Кстати, спрос на ювелирку Китае начал восстанавливаться.

По данным Китайской ассоциации по золоту (China Gold Association), в прошлом месяце было продано на +54% больше золота по сравнению с апрелем. Я в это не верю. Слишком много уже залито денег в систему.Все адекватные инвесторы понимают на чём сейчас растёт рынок,и что нас ждёт впереди.Поэтому глобальных продаж золота от них очевидно уже не будет.ФРС изымать ликвидность тоже не будет. Во всяком случае до выборов президента.Рост мировой экономики под большим вопросом. Доходности по бондам уже 0,91,очевидно деньги от продажи трежерис ушли в акции, рост которых почти достиг своих пиков, и покупать их дальше уже становится довольно рискованным делом.Думаю что пока поболтаемся в боковике, в диапазоне 1600-1750$, с перспективой дальнейшего роста, так как республиканцы готовят очередной закон для поддержки штанов в $1 трлн.Кстати, спрос на ювелирку Китае начал восстанавливаться. наблюдательный

Повідомлень: 3669 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 410 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 09:29 наблюдательный написав: Richi написав: Кстати, спрос на ювелирку Китае начал восстанавливаться.

По данным Китайской ассоциации по золоту (China Gold Association), в прошлом месяце было продано на +54% больше золота по сравнению с апрелем. Кстати, спрос на ювелирку Китае начал восстанавливаться.

Китаю скоро будет не до ювелирки

топить их будут все кому не лень Китаю скоро будет не до ювелиркитопить их будут все кому не лень Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах? odessit2007

Повідомлень: 11137 З нами з: 19.05.11 Подякував: 22 раз. Подякували: 3483 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2154215521562157 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм