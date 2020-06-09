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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:32
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь
Тема фейкового золота стара как мир. Там больше разговоров, чем тех делов.
Тут уже не раз писали, что покупать его нужно не в подворотнях, как это делаете вы, а в банках, которые занимаются торговлей профессионально, и привозят его из-за рубежа от официальных дилеров.
Резко вниз, это 1400-1500.
Но банки тоже не все от дилеров продают, они же продают и то, что принимают в кассах.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:55
hxbbgaf написав:
Но банки тоже не все от дилеров продают, они же продают и то, что принимают в кассах.
Это да. Только вероятность купить подделку в банке, намного меньше
чем в подворотне.
Просто эту тему периодически вбрасывают те, кому это выгодно.
На Западе этим грешат офиц.дилеры, дабы их клиенты не покупали золото
у турков и индусов, которые уже давно держат теневой рынок золота
и отбирают у них кусок хлеба работая с меньшей маржой.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:17
hxbbgaf написав: vladus17 написав:
Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь
Хорошую статистику по безработице нарисовали.
Красивее некуда...
20 миллионов «работников» частного сектора перевели из статуса безработных, получающих пособия по безработице, в статус работников получающих зарплату в виде грантов по антивирусной программе. Только никто не указал что без этих грантов 20 млн. чел. вскоре обанкротятся и опять станут безработными.
Но трейдеры в детали не вникают. Они читают только заголовки.
Стадо. Потом будут репу чесать...
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:13
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Кстати о бананах. На чем золото так резко вниз пошло?
Не на моих же новостях, я надеюсь
Тема фейкового золота стара как мир. Там больше разговоров, чем тех делов.
Тут уже не раз писали, что покупать его нужно не в подворотнях, как это делаете вы, а в банках, которые занимаются торговлей профессионально, и привозят его из-за рубежа от официальных дилеров.
Резко вниз, это 1400-1500.
Считаете, что на 1300 не можем сходить? Я думаю, что и 1200 возможно. Сейчас сначала на страхе инфляции цены на рванут вверх, а когда начнётся дефляция, то все цены начнут сильно падать и золото не станет исключением. 50% идёт на ювелирку, а при сильном уменьшении доходов населения - вопрос о ювелирке стоять не будет и фактор страха за сохранения средств уйдёт на второй план. Это уже потом, через 1,5-2 года чтобы выйти из замкнутого круга - начнут раскручивать инфляцию (я так думаю)
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Richi
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Додано: Суб 06 чер, 2020 15:25
Richi написав:
Считаете, что на 1300 не можем сходить? Я думаю, что и 1200 возможно. Сейчас сначала на страхе инфляции цены на рванут вверх, а когда начнётся дефляция, то все цены начнут сильно падать и золото не станет исключением. 50% идёт на ювелирку, а при сильном уменьшении доходов населения - вопрос о ювелирке стоять не будет и фактор страха за сохранения средств уйдёт на второй план. Это уже потом, через 1,5-2 года чтобы выйти из замкнутого круга - начнут раскручивать инфляцию (я так думаю)
Какая там ювелирка, сохранить деньги людям надо, денежная масса летит вверх, можно остаться с ворохом бумаги. И откуда возьмется дефляция, сейчас инфляция, которую сдерживал карантин, только начала раскручиваться.
1.5-2 года - это слишком много. Экономика на ж..пе, тут за дни все может навернуться, если остановят стимулы.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 06 чер, 2020 18:04
Richi написав:
Считаете, что на 1300 не можем сходить? Я думаю, что и 1200 возможно.
Я в это не верю. Слишком много уже залито денег в систему.
Все адекватные инвесторы понимают на чём сейчас растёт рынок,
и что нас ждёт впереди.
Поэтому глобальных продаж золота от них очевидно уже не будет.
ФРС изымать ликвидность тоже не будет. Во всяком случае до выборов президента.
Рост мировой экономики под большим вопросом. Доходности по бондам уже 0,91,
очевидно деньги от продажи трежерис ушли в акции, рост которых почти достиг своих пиков, и покупать их дальше уже становится довольно рискованным делом.
Думаю что пока поболтаемся в боковике, в диапазоне 1600-1750$, с перспективой дальнейшего роста, так как республиканцы готовят очередной закон для поддержки штанов в $1 трлн.
Кстати, спрос на ювелирку Китае начал восстанавливаться. По данным Китайской ассоциации по золоту (China Gold Association), в прошлом месяце было продано на +54% больше золота по сравнению с апрелем.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 09:29
наблюдательный написав: Richi написав:
Кстати, спрос на ювелирку Китае начал восстанавливаться. По данным Китайской ассоциации по золоту (China Gold Association), в прошлом месяце было продано на +54% больше золота по сравнению с апрелем.
Китаю скоро будет не до ювелирки
топить их будут все кому не лень
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:39
Вопрос к специалистам - а где и как вы покупаете биржевое золото и торгуете им? Подумываю о хедже долларовых сбережений, а то становится немного не по себе от всех этих дымящихся печатных станков по всему миру. Уже совершенно очевидно, что масштаб печатания превысит 2010е годы в разы, если не на порядок. Очень не хочется, чтобы накопленные тяжелым трудом доллары превратились в фантики через 5-10 лет. Знаю только как купить слитки, но это не вариант, сплошное кидалово под названием "вход рубль, выход два".
Нормальное международное биржевое золото покупается через посредников, как акции? Может есть какая-то инструкция, как это все делается? Тыкните плз, буду премного благодарен.
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Kart
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:41
Kart написав:
Знаю только как купить слитки, но это не вариант, сплошное кидалово под названием "вход рубль, выход два".
Маржа в 2-3% - это сплошное кидалово под названием "вход рубль, выход два"? По-моему, это несоизмеримо с риском остаться с ноликами в компе после краха бирж.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:35
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