Не имею ни малейшего понятия, кто чем занимался лет 10, и о золоте задумался впервые в жизни только сейчас, после апокалиптических прогнозов насчет обесценивания долларов из-за дымящегося печатного станка. Поэтому и спрашиваю уважаемых экспертов, как вообще работает покупка и продажа золота в Украине. Может есть какая-то статья, инструкция? Гугл не помог, к сожалению.
Не имею ни малейшего понятия, кто чем занимался лет 10, и о золоте задумался впервые в жизни только сейчас, после апокалиптических прогнозов насчет обесценивания долларов из-за дымящегося печатного станка. Поэтому и спрашиваю уважаемых экспертов, как вообще работает покупка и продажа золота в Украине. Может есть какая-то статья, инструкция? Гугл не помог, к сожалению.
Вам помощь нужна в чём? Вы хотите купить физический метал в слитках, монетах или ``бумажное`` золото?
Kart написав:Не имею ни малейшего понятия, кто чем занимался лет 10, и о золоте задумался впервые в жизни только сейчас, после апокалиптических прогнозов насчет обесценивания долларов из-за дымящегося печатного станка. Поэтому и спрашиваю уважаемых экспертов, как вообще работает покупка и продажа золота в Украине. Может есть какая-то статья, инструкция? Гугл не помог, к сожалению.
ищите банк с меньшей ценой (гугл точно поможет) уточняете наличие и аффинаж (только штамп от унции и определенные конторы) приезжаете покупаете все