RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2155215621572158
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:15

  Kart написав:hxbbgaf
Спред гораздо больше: https://privatbank.ua/ru/mernyye-slitki ... ogo-zolota

Зачем вам Приват, который вообще, последние лет 10 не занимался драг. металлами? Это троллинг?
https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/60#2:0
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21514
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1531 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:48

  hxbbgaf написав:
  Kart написав:hxbbgaf
Спред гораздо больше: https://privatbank.ua/ru/mernyye-slitki ... ogo-zolota

Зачем вам Приват, который вообще, последние лет 10 не занимался драг. металлами? Это троллинг?
https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/60#2:0


Не имею ни малейшего понятия, кто чем занимался лет 10, и о золоте задумался впервые в жизни только сейчас, после апокалиптических прогнозов насчет обесценивания долларов из-за дымящегося печатного станка. Поэтому и спрашиваю уважаемых экспертов, как вообще работает покупка и продажа золота в Украине. Может есть какая-то статья, инструкция? Гугл не помог, к сожалению.
Kart
 
Повідомлень: 258
З нами з: 27.09.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:10

  Kart написав:
  hxbbgaf написав:
  Kart написав:hxbbgaf
Спред гораздо больше: https://privatbank.ua/ru/mernyye-slitki ... ogo-zolota

Зачем вам Приват, который вообще, последние лет 10 не занимался драг. металлами? Это троллинг?
https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/60#2:0


Не имею ни малейшего понятия, кто чем занимался лет 10, и о золоте задумался впервые в жизни только сейчас, после апокалиптических прогнозов насчет обесценивания долларов из-за дымящегося печатного станка. Поэтому и спрашиваю уважаемых экспертов, как вообще работает покупка и продажа золота в Украине. Может есть какая-то статья, инструкция? Гугл не помог, к сожалению.

Вам помощь нужна в чём? Вы хотите купить физический метал в слитках, монетах или ``бумажное`` золото?
Richi
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 25.09.08
Подякував: 639 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 02:48

Нет ничего проще, советовать не буду... Не благодарное это дело. Выберите брокера, который обеспечивает площадку по фьючерсам, откройте счет и вперед!!!
П.с.( велтрейд)
VitaliyN
 
Повідомлень: 159
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Kart написав:Не имею ни малейшего понятия, кто чем занимался лет 10, и о золоте задумался впервые в жизни только сейчас, после апокалиптических прогнозов насчет обесценивания долларов из-за дымящегося печатного станка. Поэтому и спрашиваю уважаемых экспертов, как вообще работает покупка и продажа золота в Украине. Может есть какая-то статья, инструкция? Гугл не помог, к сожалению.

ищите банк с меньшей ценой (гугл точно поможет)
уточняете наличие и аффинаж (только штамп от унции и определенные конторы)
приезжаете покупаете
все
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11140
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3486 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:49

а лучше подождать и купить дешевле
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11140
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3486 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2155215621572158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16430)
10.06.2020 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.