Додано: Нед 14 чер, 2020 14:20

hxbbgaf написав: odessit2007 написав: Kart написав: Не имею ни малейшего понятия, кто чем занимался лет 10, и о золоте задумался впервые в жизни только сейчас, после апокалиптических прогнозов насчет обесценивания долларов из-за дымящегося печатного станка. Поэтому и спрашиваю уважаемых экспертов, как вообще работает покупка и продажа золота в Украине. Может есть какая-то статья, инструкция? Гугл не помог, к сожалению. Не имею ни малейшего понятия, кто чем занимался лет 10, и о золоте задумался впервые в жизни только сейчас, после апокалиптических прогнозов насчет обесценивания долларов из-за дымящегося печатного станка. Поэтому и спрашиваю уважаемых экспертов, как вообще работает покупка и продажа золота в Украине. Может есть какая-то статья, инструкция? Гугл не помог, к сожалению.

ищите банк с меньшей ценой (гугл точно поможет)

уточняете наличие и аффинаж (только штамп от унции и определенные конторы)

приезжаете покупаете

все ищите банк с меньшей ценой (гугл точно поможет)уточняете наличие и аффинаж (только штамп от унции и определенные конторы)приезжаете покупаетевсе

А чего от унции? Маленькие слитки, как я понимаю, только лучше - меньше вероятность нарваться на подделку (пусть даже теоретическая), так как вряд ли кто-то, скажем, впаяет вольфрам в 10-граммовку, к тому же, неизвестно, что еще придумают наши власти для контроля над населением, и, вполне возможно, что большие слитки можно будет сдать в банк только с документами или и вовсе со справками с налоговой. А чего от унции? Маленькие слитки, как я понимаю, только лучше - меньше вероятность нарваться на подделку (пусть даже теоретическая), так как вряд ли кто-то, скажем, впаяет вольфрам в 10-граммовку, к тому же, неизвестно, что еще придумают наши власти для контроля над населением, и, вполне возможно, что большие слитки можно будет сдать в банк только с документами или и вовсе со справками с налоговой.

Фальшь. От неё никто не застрахован. К сожалению. У малых слитков есть свои преимущества и недостатки. Те, кто делают фальшивые слитки надеются на то, что многие именно так и думают, что их подделать труднее. Кроме того, если Вы решили купить квартиру, сколько Вам нужно сдать слитков? А так, один слиточек сдали и плучили свои денежки. Всё более компактно. Кроме того золото - это суперликвидный ресурс. В случае кризисов инфляций и прочего - золото останется тихой гаванью. Что-бы завладеть Вашим золотом государство будет стараться его выманить, а не создавать перепоны. Могут отобрать, как в США. Но не факт, что люди выстроятся в очередь. Скорее всего зароют под грушей до лучших времён.