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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:27
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Если фальшивые слитки из вольфрама -- значит они не гнутся? Или не из вольфрама?
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:05
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Покупайте монеты небольшого веса.
Додано: Пон 29 чер, 2020 19:03
Евросоюз хочет законодательно ограничить наличные платежи на уровне ЕС.
В статье никаких цифр. У кого какие мысли? Павловская реформа или только для богачей?
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