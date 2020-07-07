RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2156215721582159
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Если фальшивые слитки из вольфрама -- значит они не гнутся? Или не из вольфрама?
Алень
 
Повідомлень: 23
З нами з: 09.10.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Покупайте монеты небольшого веса.
serjulianets56
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:03

Евросоюз хочет законодательно ограничить наличные платежи на уровне ЕС.
https://minfin.com.ua/2020/06/29/47971463/
В статье никаких цифр. У кого какие мысли? Павловская реформа или только для богачей?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21554
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1546 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:03

продал последние остатки
только лом остался :cry:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11156
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3516 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:53

  odessit2007 написав:продал последние остатки
только лом остался :cry:

Вроде ж при 1700 еще.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21554
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1546 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:09

  hxbbgaf написав:
  odessit2007 написав:продал последние остатки
только лом остался :cry:

Вроде ж при 1700 еще.

именно так
основную часть 1715-1720 где то получилось

писал что остались остатки
теперь их тоже нет

теперь слежу за серебром
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11156
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3516 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:24

Что с серебром?
Lion+
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:30

1800 как в стары добрые времена))
Инфляция - государственное мошенничество!
2001
 
Повідомлень: 1318
З нами з: 28.10.08
Подякував: 70 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:37

  2001 написав:1800 как в стары добрые времена))

вот в те времена и нужно было продавать
что бы потом откупить по 1100

П.С.
как и сейчас
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11156
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3516 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:09

odessit2007
1100 уже не будет, как не будет проезда в метро по 50 коп.
Скорее увидим $1900-2000.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3670
З нами з: 29.04.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2156215721582159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.