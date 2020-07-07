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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:27
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Если фальшивые слитки из вольфрама -- значит они не гнутся? Или не из вольфрама?
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:05
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Покупайте монеты небольшого веса.
Додано: Пон 29 чер, 2020 19:03
Евросоюз хочет законодательно ограничить наличные платежи на уровне ЕС.
В статье никаких цифр. У кого какие мысли? Павловская реформа или только для богачей?
Додано: Сер 01 лип, 2020 12:03
продал последние остатки
только лом остался
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 01 лип, 2020 12:53
Додано: Сер 01 лип, 2020 17:09
именно так
основную часть 1715-1720 где то получилось
писал что остались остатки
теперь их тоже нет
теперь слежу за серебром
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 07 лип, 2020 20:30
1800 как в стары добрые времена))
Инфляция - государственное мошенничество!
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:37
вот в те времена и нужно было продавать
что бы потом откупить по 1100
П.С.
как и сейчас
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:09
odessit2007
1100 уже не будет, как не будет проезда в метро по 50 коп.
Скорее увидим $1900-2000.
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