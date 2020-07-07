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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:32
наблюдательный написав:
Скорее увидим $1900-2000.
В добрый путь...
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Чукча2
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