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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2157215821592160
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Скорее увидим $1900-2000.


В добрый путь...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:43

  odessit2007 написав:
  2001 написав:1800 как в стары добрые времена))

вот в те времена и нужно было продавать
что бы потом откупить по 1100

П.С.
как и сейчас


Вы пишете, что продавать нужно сейчас, с этим понятно.
А откупить, потом по 1100, "потом" - это когда?
Gesha
 
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  #<1 ... 2157215821592160
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