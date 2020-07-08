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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2157215821592160
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Скорее увидим $1900-2000.


В добрый путь...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:43

  odessit2007 написав:
  2001 написав:1800 как в стары добрые времена))

вот в те времена и нужно было продавать
что бы потом откупить по 1100

П.С.
как и сейчас


Вы пишете, что продавать нужно сейчас, с этим понятно.
А откупить, потом по 1100, "потом" - это когда?
Gesha
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:21

На предыдущей неделе понял, шо в Киеве золото купить не очень просто. В западной части во всяком случае. Пришлось на Лукьяновку ехать...
Никто не даст наводку на Святошинский район?
Я про унции не б/у если шо, ну и полтинники.
В карму зачёт!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 01:27

  swan forever написав:Пришлось на Лукьяновку ехать...

на блошиный рынок?
он же вроде на петровку переехал?
или что тамс на лукьяновке? банк? или точка какая?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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  #<1 ... 2157215821592160
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