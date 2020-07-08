Додано: Чет 09 лип, 2020 00:21

На предыдущей неделе понял, шо в Киеве золото купить не очень просто. В западной части во всяком случае. Пришлось на Лукьяновку ехать...

Никто не даст наводку на Святошинский район?

Я про унции не б/у если шо, ну и полтинники.

В карму зачёт!

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.