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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2157215821592160
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Скорее увидим $1900-2000.


В добрый путь...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:43

  odessit2007 написав:
  2001 написав:1800 как в стары добрые времена))

вот в те времена и нужно было продавать
что бы потом откупить по 1100

П.С.
как и сейчас


Вы пишете, что продавать нужно сейчас, с этим понятно.
А откупить, потом по 1100, "потом" - это когда?
Gesha
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:21

На предыдущей неделе понял, шо в Киеве золото купить не очень просто. В западной части во всяком случае. Пришлось на Лукьяновку ехать...
Никто не даст наводку на Святошинский район?
Я про унции не б/у если шо, ну и полтинники.
В карму зачёт!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 01:27

  swan forever написав:Пришлось на Лукьяновку ехать...

на блошиный рынок?
он же вроде на петровку переехал?
или что тамс на лукьяновке? банк? или точка какая?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 04:00

  uaprofi написав:
  swan forever написав:Пришлось на Лукьяновку ехать...

на блошиный рынок?
он же вроде на петровку переехал?
или что тамс на лукьяновке? банк? или точка какая?

Здурел народ очередной раз!!!
Пришлось ехать... Не захотел бы- не поехал! Что вы,кому пришлось, там покупаете???
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 04:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Надо оду новую сочинить про золото!!! Это ж надо за полгода с 1700 еб...уло 1800! Вот это результат!
VitaliyN
 
Повідомлень: 176
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  #<1 ... 2157215821592160
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