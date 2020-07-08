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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:32
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:43
Додано: Чет 09 лип, 2020 00:21
На предыдущей неделе понял, шо в Киеве золото купить не очень просто. В западной части во всяком случае. Пришлось на Лукьяновку ехать...
Никто не даст наводку на Святошинский район?
Я про унции не б/у если шо, ну и полтинники.
В карму зачёт!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 09 лип, 2020 01:27
на блошиный рынок?
он же вроде на петровку переехал?
или что тамс на лукьяновке? банк? или точка какая?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 09 лип, 2020 04:00
Додано: Чет 09 лип, 2020 04:06
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Надо оду новую сочинить про золото!!! Это ж надо за полгода с 1700 еб...уло 1800! Вот это результат!
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