Gesha написав:
Вас неоднократно спрашивали, если не золото, то что?
Поделитесь пожалуйста, куда Вы вложили пол года назад 1500 и сколько получили?
Можно побольше конкретики, без сочинения од?
Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает! И это уже +
К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу( отыграл он уже, кто заработал- молодцы!). В феврале я выражал свою позицию о том что серебро и платина подтянутся. Серебро красиво пошло! Платина не очень, но еще посмотрим.
На счет куда вложил...
Платина, на СЕ - акции европейской нефтянки и чуть-чуть нашей курицы. Основная часть средств- на счету...
Сколько получил, не скажу... Еще не вышел... (По грубым прикидам, Нефтянка за 3 месяца в среднем сыграла +30%)