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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2158215921602161
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:25

  Gesha написав:
  VitaliyN написав:Надо оду новую сочинить про золото!!! Это ж надо за полгода с 1700 еб...уло 1800! Вот это результат!


Вас неоднократно спрашивали, если не золото, то что?
Поделитесь пожалуйста, куда Вы вложили пол года назад 1500 и сколько получили?
Можно побольше конкретики, без сочинения од?

Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает! И это уже +
К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу( отыграл он уже, кто заработал- молодцы!). В феврале я выражал свою позицию о том что серебро и платина подтянутся. Серебро красиво пошло! Платина не очень, но еще посмотрим.
На счет куда вложил...
Платина, на СЕ - акции европейской нефтянки и чуть-чуть нашей курицы. Основная часть средств- на счету...
Сколько получил, не скажу... Еще не вышел... (По грубым прикидам, Нефтянка за 3 месяца в среднем сыграла +30%)
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:46

Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает! И это уже +
К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу( отыграл он уже, кто заработал- молодцы!). В феврале я выражал свою позицию о том что серебро и платина подтянутся. Серебро красиво пошло! Платина не очень, но еще посмотрим.
На счет куда вложил...
Платина, на СЕ - акции европейской нефтянки и чуть-чуть нашей курицы. Основная часть средств- на счету...
Сколько получил, не скажу... Еще не вышел... (По грубым прикидам, Нефтянка за 3 месяца в среднем сыграла +30%)[/quote]

Спасибо за ответ. И за то, что оживляете ветку форума :).
Основная часть средств у Вас на счету у брокера, как я понимаю. Скажите пожалуйста, как Вы заводите средства в украинский банк. Есть ли сейчас с этим проблемы?
Gesha
 
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  #<1 ... 2158215921602161
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