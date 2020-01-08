Додано: Чет 09 лип, 2020 11:46

Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает! И это уже +К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу( отыграл он уже, кто заработал- молодцы!). В феврале я выражал свою позицию о том что серебро и платина подтянутся. Серебро красиво пошло! Платина не очень, но еще посмотрим.На счет куда вложил...Платина, на СЕ - акции европейской нефтянки и чуть-чуть нашей курицы. Основная часть средств- на счету...Сколько получил, не скажу... Еще не вышел... (По грубым прикидам, Нефтянка за 3 месяца в среднем сыграла +30%)[/quote]Спасибо за ответ. И за то, что оживляете ветку форумаОсновная часть средств у Вас на счету у брокера, как я понимаю. Скажите пожалуйста, как Вы заводите средства в украинский банк. Есть ли сейчас с этим проблемы?