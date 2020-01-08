RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2158215921602161
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:25

  Gesha написав:
  VitaliyN написав:Надо оду новую сочинить про золото!!! Это ж надо за полгода с 1700 еб...уло 1800! Вот это результат!


Вас неоднократно спрашивали, если не золото, то что?
Поделитесь пожалуйста, куда Вы вложили пол года назад 1500 и сколько получили?
Можно побольше конкретики, без сочинения од?

Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает! И это уже +
К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу( отыграл он уже, кто заработал- молодцы!). В феврале я выражал свою позицию о том что серебро и платина подтянутся. Серебро красиво пошло! Платина не очень, но еще посмотрим.
На счет куда вложил...
Платина, на СЕ - акции европейской нефтянки и чуть-чуть нашей курицы. Основная часть средств- на счету...
Сколько получил, не скажу... Еще не вышел... (По грубым прикидам, Нефтянка за 3 месяца в среднем сыграла +30%)
VitaliyN
 
Повідомлень: 178
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:46

Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает! И это уже +
К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу( отыграл он уже, кто заработал- молодцы!). В феврале я выражал свою позицию о том что серебро и платина подтянутся. Серебро красиво пошло! Платина не очень, но еще посмотрим.
На счет куда вложил...
Платина, на СЕ - акции европейской нефтянки и чуть-чуть нашей курицы. Основная часть средств- на счету...
Сколько получил, не скажу... Еще не вышел... (По грубым прикидам, Нефтянка за 3 месяца в среднем сыграла +30%)[/quote]

Спасибо за ответ. И за то, что оживляете ветку форума :).
Основная часть средств у Вас на счету у брокера, как я понимаю. Скажите пожалуйста, как Вы заводите средства в украинский банк. Есть ли сейчас с этим проблемы?
Gesha
 
Повідомлень: 42
З нами з: 22.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:00

  наблюдательный написав:odessit2007
1100 уже не будет, как не будет проезд в метро за 50 коп...
Скорее увидим $1900-2000.

когда подходило к 1900 прошлый раз тоже все про это тут кричали
даже я верил в 2000
хватило ума одуматься потом (причем довольно немало денег ушло на раздумья)
и таки покупал часть потом по 1100

так уж совпало в этот раз что мне необходим кеш и ждать дальше просто не было возможности
скоро моего мальчика можно будет назвать мужчиной
а мы не молодеем
пора думать о квартире
я поиграл, наигрался и заработал
остальные могут дальше считать виртуальные деньги

я лично думаю что будет коррекция
причем сильнее чем прошлый раз
может даже дойдем до Жабиных 800
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11159
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:06

  VitaliyN написав:
  hxbbgaf написав:
  VitaliyN написав:Надо оду новую сочинить про золото!!! Это ж надо за полгода с 1700 еб...уло 1800! Вот это результат!

Полгода назад было 1500 с чем-то.

На 8.01.2020 было 1585-1611 !
(Гугл в помощь), ну ошибся на соточку...

1573.
https://torforex.com/prognoz-forex/xauu ... arya-2020/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21560
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1546 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:10

  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:odessit2007
1100 уже не будет, как не будет проезд в метро за 50 коп...
Скорее увидим $1900-2000.

когда подходило к 1900 прошлый раз тоже все про это тут кричали
даже я верил в 2000
хватило ума одуматься потом (причем довольно немало денег ушло на раздумья)
и таки покупал часть потом по 1100

так уж совпало в этот раз что мне необходим кеш и ждать дальше просто не было возможности
скоро моего мальчика можно будет назвать мужчиной
а мы не молодеем
пора думать о квартире
я поиграл, наигрался и заработал
остальные могут дальше считать виртуальные деньги

я лично думаю что будет коррекция
причем сильнее чем прошлый раз
может даже дойдем до Жабиных 800

Да,ладно, вы видели американские макрофинансовые показатели последних месяцев? Какие 800, гиперок на старте. И где тот жабба после того как чуть более года назад напророчил, что разве что внуки дождутся, как золото возьмет 1350?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21560
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1546 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Да,ладно, вы видели американские макрофинансовые показатели последних месяцев? Какие 800, гиперок на старте. И где тот жабба после того как чуть более года назад напророчил, что разве что внуки дождутся, как золото возьмет 1350?

со мной тут не были согласны даже когда я писал что жду 1550)
а оно тогда было 1350)

вот сколько вас знаю столько вы и пишите про гиперок
а остальные за это время по несколько раз заработали

все я видел
все вижу
и все читаю
у меня кстати работа такая

теперь я могу наконец спокойно оценивать ситуацию
так как освободился от золотого гнета)
проще говоря - время покажет
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11159
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:53

  VitaliyN написав:Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает!...

К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу
...
Это чем же вы оживляете эту ветку? Тем что раз от разу повторяете что золото это фуфло? Честно говоря мне ваши мессиджи об инвестициях в курицу, газ, нефтянку, и т.п., не интересны и уже поднадоели.
Что вы тут всё пасётесь? Тут же дремучие, пещерные, и малограмотные люди.
Но они, в отличии от некоторых лихих оптимистов, кое что шарят в природе современного прироста капитала на основе безудержных денежных эмиссий и об их ближайших последствиях.
Судя по предыдущим вашим постам, ничего дельного по теме ветки вы не напишите,
а для любителей акций тут есть другие ветки этого форума...
Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 29.04.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:59

  odessit2007 написав:
я лично думаю что будет коррекция
причем сильнее чем прошлый раз
может даже дойдем до Жабиных 800

Серьёзный прогноз...Желательно обосновать...
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 29.04.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2158215921602161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1660)
09.07.2020 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.