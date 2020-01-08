VitaliyN написав:Надо оду новую сочинить про золото!!! Это ж надо за полгода с 1700 еб...уло 1800! Вот это результат!
Вас неоднократно спрашивали, если не золото, то что? Поделитесь пожалуйста, куда Вы вложили пол года назад 1500 и сколько получили? Можно побольше конкретики, без сочинения од?
Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает! И это уже + К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу( отыграл он уже, кто заработал- молодцы!). В феврале я выражал свою позицию о том что серебро и платина подтянутся. Серебро красиво пошло! Платина не очень, но еще посмотрим. На счет куда вложил... Платина, на СЕ - акции европейской нефтянки и чуть-чуть нашей курицы. Основная часть средств- на счету... Сколько получил, не скажу... Еще не вышел... (По грубым прикидам, Нефтянка за 3 месяца в среднем сыграла +30%)
Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает! И это уже + К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу( отыграл он уже, кто заработал- молодцы!). В феврале я выражал свою позицию о том что серебро и платина подтянутся. Серебро красиво пошло! Платина не очень, но еще посмотрим. На счет куда вложил... Платина, на СЕ - акции европейской нефтянки и чуть-чуть нашей курицы. Основная часть средств- на счету... Сколько получил, не скажу... Еще не вышел... (По грубым прикидам, Нефтянка за 3 месяца в среднем сыграла +30%)[/quote]
Спасибо за ответ. И за то, что оживляете ветку форума . Основная часть средств у Вас на счету у брокера, как я понимаю. Скажите пожалуйста, как Вы заводите средства в украинский банк. Есть ли сейчас с этим проблемы?
наблюдательный написав:odessit2007 1100 уже не будет, как не будет проезд в метро за 50 коп... Скорее увидим $1900-2000.
когда подходило к 1900 прошлый раз тоже все про это тут кричали даже я верил в 2000 хватило ума одуматься потом (причем довольно немало денег ушло на раздумья) и таки покупал часть потом по 1100
так уж совпало в этот раз что мне необходим кеш и ждать дальше просто не было возможности скоро моего мальчика можно будет назвать мужчиной а мы не молодеем пора думать о квартире я поиграл, наигрался и заработал остальные могут дальше считать виртуальные деньги
я лично думаю что будет коррекция причем сильнее чем прошлый раз может даже дойдем до Жабиных 800
наблюдательный написав:odessit2007 1100 уже не будет, как не будет проезд в метро за 50 коп... Скорее увидим $1900-2000.
когда подходило к 1900 прошлый раз тоже все про это тут кричали даже я верил в 2000 хватило ума одуматься потом (причем довольно немало денег ушло на раздумья) и таки покупал часть потом по 1100
так уж совпало в этот раз что мне необходим кеш и ждать дальше просто не было возможности скоро моего мальчика можно будет назвать мужчиной а мы не молодеем пора думать о квартире я поиграл, наигрался и заработал остальные могут дальше считать виртуальные деньги
я лично думаю что будет коррекция причем сильнее чем прошлый раз может даже дойдем до Жабиных 800
Да,ладно, вы видели американские макрофинансовые показатели последних месяцев? Какие 800, гиперок на старте. И где тот жабба после того как чуть более года назад напророчил, что разве что внуки дождутся, как золото возьмет 1350?
hxbbgaf написав:Да,ладно, вы видели американские макрофинансовые показатели последних месяцев? Какие 800, гиперок на старте. И где тот жабба после того как чуть более года назад напророчил, что разве что внуки дождутся, как золото возьмет 1350?
со мной тут не были согласны даже когда я писал что жду 1550) а оно тогда было 1350)
вот сколько вас знаю столько вы и пишите про гиперок а остальные за это время по несколько раз заработали
все я видел все вижу и все читаю у меня кстати работа такая
теперь я могу наконец спокойно оценивать ситуацию так как освободился от золотого гнета) проще говоря - время покажет
VitaliyN написав:Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает!...
К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу
... Это чем же вы оживляете эту ветку? Тем что раз от разу повторяете что золото это фуфло? Честно говоря мне ваши мессиджи об инвестициях в курицу, газ, нефтянку, и т.п., не интересны и уже поднадоели. Что вы тут всё пасётесь? Тут же дремучие, пещерные, и малограмотные люди. Но они, в отличии от некоторых лихих оптимистов, кое что шарят в природе современного прироста капитала на основе безудержных денежных эмиссий и об их ближайших последствиях. Судя по предыдущим вашим постам, ничего дельного по теме ветки вы не напишите, а для любителей акций тут есть другие ветки этого форума... Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше
odessit2007 написав: я лично думаю что будет коррекция причем сильнее чем прошлый раз может даже дойдем до Жабиных 800
Серьёзный прогноз...Желательно обосновать...
вы сами не ждали что будет рост сидели в оппозиции к золотым жукам когда золото болталось я покупал вы писали что когда увижу что будет расти тогда только и начну вкладывать и что вам есть вообще где зарабатывать
наблюдательный, цена на начало 2008 переваливала за 1000 грянул кризис в конце 2008 и цена обвалилась почти до 700 чего то подобного жду и я правда обвалиться должны сильнее
да все ждут кризиса чуть ли не вселенского масштаба и что великая депрессия нам покажется сказкой и что произойдет схлопывание экономики и вообще США объявят дефолт и кстати я ничего из этого не исключаю(повторю - ничего, даже дефолта как бы это глупо не звучало), но в будущем попизже сначала я должен купить золото дешевле)
Ну что это за анализ, Когда попизже? Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли. Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду)))