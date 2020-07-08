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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2159216021612162
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:53

  наблюдательный написав:
  VitaliyN написав:Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает!...

К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу
...
Это чем же вы оживляете эту ветку? Тем что раз от разу повторяете что золото это фуфло? Честно говоря мне ваши мессиджи об инвестициях в курицу, газ, нефтянку, и т.п., не интересны и уже поднадоели.
Что вы тут всё пасётесь? Тут же дремучие, пещерные, и малограмотные люди.
Но они, в отличии от некоторых лихих оптимистов, кое что шарят в природе современного прироста капитала на основе безудержных денежных эмиссий и об их ближайших последствиях.
Судя по предыдущим вашим постам, ничего дельного по теме ветки вы не напишите,
а для любителей акций тут есть другие ветки этого форума...
Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше

Придержите нервы, уважаемый
Человек меня спросил, я ответил.
А ветка все же ЗАРАБОТАЛА!!!!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:16

  Shummi написав:Ну что это за анализ, Когда попизже?
Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли.
Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду)))

тут уже все давно накидались умными словами и анализами
теперь пишу понятно - для всех
четко же написал - смотрите на 2008
не нравится не читайте
мне хватает на работе умничать
тут мне деньги никто не платит
да и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:23

  odessit2007 написав:вы сами не ждали что будет рост
сидели в оппозиции к золотым жукам когда золото болталось
я покупал
вы писали что когда увижу что будет расти тогда только и начну вкладывать и что вам есть вообще где зарабатывать

Вы очевидно редко посещали ветку Я уже больше года, с курса 1280, пишу о том что золото будет только дорожать. Потому что в экономике США начались необратимые процессы.
  odessit2007 написав:наблюдательный,
цена на начало 2008 переваливала за 1000
грянул кризис в конце 2008 и цена обвалилась почти до 700
чего то подобного жду и я
правда обвалиться должны сильнее

Почему убрали Смолия? Потому что он был проблемой для правительства, у которого катастрофически не хватает денег. Шмыгалю и Зе нужен курс 30.
В США уже такой проблемы нет. Всё. Там ФРС уже не независим.
Он с минфином уже единая команда.
Поэтому сколько денег нужно, сколько и вбросят. В этом принципиальная разница между 2008г., и нынешними временами. Как заявил Пауэлл, в ФРС патроны никогда не закончатся. Поэтому никаких 700-1000-1200 уже не будет....
Хотя, ожидать, конечно, можете.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:33

  VitaliyN написав:Придержите нервы, уважаемый
Человек меня спросил, я ответил.
А ветка все же ЗАРАБОТАЛА!!!!!!

Нервы в норме.
Не хочу тратить время на второстепенное чтиво, тем более не по теме.
И что вам от работы этой ветки?
В десятый раз громко заявить что золото фуфло?
наблюдательный
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  #<1 ... 2159216021612162
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