VitaliyN написав:Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает!...
К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу
... Это чем же вы оживляете эту ветку? Тем что раз от разу повторяете что золото это фуфло? Честно говоря мне ваши мессиджи об инвестициях в курицу, газ, нефтянку, и т.п., не интересны и уже поднадоели. Что вы тут всё пасётесь? Тут же дремучие, пещерные, и малограмотные люди. Но они, в отличии от некоторых лихих оптимистов, кое что шарят в природе современного прироста капитала на основе безудержных денежных эмиссий и об их ближайших последствиях. Судя по предыдущим вашим постам, ничего дельного по теме ветки вы не напишите, а для любителей акций тут есть другие ветки этого форума... Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше
Придержите нервы, уважаемый Человек меня спросил, я ответил. А ветка все же ЗАРАБОТАЛА!!!!!!
Shummi написав:Ну что это за анализ, Когда попизже? Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли. Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду)))
тут уже все давно накидались умными словами и анализами теперь пишу понятно - для всех четко же написал - смотрите на 2008 не нравится не читайте мне хватает на работе умничать тут мне деньги никто не платит да и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков
odessit2007 написав:вы сами не ждали что будет рост сидели в оппозиции к золотым жукам когда золото болталось я покупал вы писали что когда увижу что будет расти тогда только и начну вкладывать и что вам есть вообще где зарабатывать
Вы очевидно редко посещали ветку Я уже больше года, с курса 1280, пишу о том что золото будет только дорожать. Потому что в экономике США начались необратимые процессы.
odessit2007 написав:наблюдательный, цена на начало 2008 переваливала за 1000 грянул кризис в конце 2008 и цена обвалилась почти до 700 чего то подобного жду и я правда обвалиться должны сильнее
Почему убрали Смолия? Потому что он был проблемой для правительства, у которого катастрофически не хватает денег. Шмыгалю и Зе нужен курс 30. В США уже такой проблемы нет. Всё. Там ФРС уже не независим. Он с минфином уже единая команда. Поэтому сколько денег нужно, сколько и вбросят. В этом принципиальная разница между 2008г., и нынешними временами. Как заявил Пауэлл, в ФРС патроны никогда не закончатся. Поэтому никаких 700-1000-1200 уже не будет.... Хотя, ожидать, конечно, можете.
на последние движения мне лично нравятся думаю что таки дождусь я этой весной ранее озвученных целей вот куда пойдем дальше? кто что думает? думаю что после 1500-1550 уйдем вниз причем идти будем довольно долго
Почему убрали Смолия? Потому что он был проблемой для правительства, у которого катастрофически не хватает денег. Шмыгалю и Зе нужен курс 30.
я уже давно именно в этом варюсь мне валюта давно интересней, но это другая ветка
В США уже такой проблемы нет. Всё. Там ФРС уже не независим. Он с минфином уже единая команда. Поэтому сколько денег нужно, сколько и вбросят. В этом принципиальная разница между 2008г., и нынешними временами. Как заявил Пауэлл, в ФРС патроны никогда не закончатся. Поэтому никаких 700-1000-1200 уже не будет.... Хотя, ожидать, конечно, можете.
думаю там тоже не все так однозначно насколько я читал не все республиканцы разделяют эту точку зрения да и сам Пауэлл довольно осторожный человек
вообщем будем посмотреть я жду 1100, но не исключаю 800 нас рассудит время
Shummi написав:Ну что это за анализ, Когда попизже? Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли. Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду)))
тут уже все давно накидались умными словами и анализами теперь пишу понятно - для всех четко же написал - смотрите на 2008 не нравится не читайте мне хватает на работе умничать тут мне деньги никто не платит да и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков
Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна. Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает... Вот только когда это будет, сейчас совершенно не понятно. Теоретически, до 2000 USD за унцию можем дотянуть в ближайшей перспективе, а потом, вероятно будет откат цены.
Victor8 написав:Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна. Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...
Это было при Бернанке. Сейчас правят балом совсем другие ребята. Напомню, 31 июля прекращаются выплаты бонусов по закону CARES. Это те что по $600. По последним данным в США уже около 50 млн.безработных. И вы думаете что они будут пылесосить USD? Да Трампа порвут на куски. А у него выборы на носу!