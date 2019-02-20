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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2159216021612162
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:53

  наблюдательный написав:
  VitaliyN написав:Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает!...

К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу
...
Это чем же вы оживляете эту ветку? Тем что раз от разу повторяете что золото это фуфло? Честно говоря мне ваши мессиджи об инвестициях в курицу, газ, нефтянку, и т.п., не интересны и уже поднадоели.
Что вы тут всё пасётесь? Тут же дремучие, пещерные, и малограмотные люди.
Но они, в отличии от некоторых лихих оптимистов, кое что шарят в природе современного прироста капитала на основе безудержных денежных эмиссий и об их ближайших последствиях.
Судя по предыдущим вашим постам, ничего дельного по теме ветки вы не напишите,
а для любителей акций тут есть другие ветки этого форума...
Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше

Придержите нервы, уважаемый
Человек меня спросил, я ответил.
А ветка все же ЗАРАБОТАЛА!!!!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:16

  Shummi написав:Ну что это за анализ, Когда попизже?
Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли.
Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду)))

тут уже все давно накидались умными словами и анализами
теперь пишу понятно - для всех
четко же написал - смотрите на 2008
не нравится не читайте
мне хватает на работе умничать
тут мне деньги никто не платит
да и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:23

  odessit2007 написав:вы сами не ждали что будет рост
сидели в оппозиции к золотым жукам когда золото болталось
я покупал
вы писали что когда увижу что будет расти тогда только и начну вкладывать и что вам есть вообще где зарабатывать

Вы очевидно редко посещали ветку Я уже больше года, с курса 1280, пишу о том что золото будет только дорожать. Потому что в экономике США начались необратимые процессы.
  odessit2007 написав:наблюдательный,
цена на начало 2008 переваливала за 1000
грянул кризис в конце 2008 и цена обвалилась почти до 700
чего то подобного жду и я
правда обвалиться должны сильнее

Почему убрали Смолия? Потому что он был проблемой для правительства, у которого катастрофически не хватает денег. Шмыгалю и Зе нужен курс 30.
В США уже такой проблемы нет. Всё. Там ФРС уже не независим.
Он с минфином уже единая команда.
Поэтому сколько денег нужно, сколько и вбросят. В этом принципиальная разница между 2008г., и нынешними временами. Как заявил Пауэлл, в ФРС патроны никогда не закончатся. Поэтому никаких 700-1000-1200 уже не будет....
Хотя, ожидать, конечно, можете.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:33

  VitaliyN написав:Придержите нервы, уважаемый
Человек меня спросил, я ответил.
А ветка все же ЗАРАБОТАЛА!!!!!!

Нервы в норме.
Не хочу тратить время на второстепенное чтиво, тем более не по теме.
И что вам от работы этой ветки?
В десятый раз громко заявить что золото фуфло?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:56

наблюдательный
Вы очевидно редко посещали ветку Я уже больше года, с курса 1280, пишу о том что золото будет только дорожать. Потому что в экономике США начались необратимые процессы.

я помню это

https://forum.finance.ua/topic85246.html?p=4587576&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+1550#p4587576
odessit2007
Ср 20 фев, 2019 13:27

на последние движения мне лично нравятся
думаю что таки дождусь я этой весной ранее озвученных целей
вот куда пойдем дальше?
кто что думает?
думаю что после 1500-1550 уйдем вниз
причем идти будем довольно долго


и мы таки пошли на 1550 и таки пошли потом вниз на 1450
https://goldomania.ru/the_price_of_gold_in_different_years/2019_price_gold.html
правда я думал что будем идти дольше
а товарищи мне желали "держать карман шире"
тот же vladus17
Почему убрали Смолия? Потому что он был проблемой для правительства, у которого катастрофически не хватает денег. Шмыгалю и Зе нужен курс 30.

я уже давно именно в этом варюсь
мне валюта давно интересней, но это другая ветка
В США уже такой проблемы нет. Всё. Там ФРС уже не независим.
Он с минфином уже единая команда.
Поэтому сколько денег нужно, сколько и вбросят. В этом принципиальная разница между 2008г., и нынешними временами. Как заявил Пауэлл, в ФРС патроны никогда не закончатся. Поэтому никаких 700-1000-1200 уже не будет....
Хотя, ожидать, конечно, можете.

думаю там тоже не все так однозначно
насколько я читал не все республиканцы разделяют эту точку зрения
да и сам Пауэлл довольно осторожный человек

вообщем будем посмотреть
я жду 1100, но не исключаю 800
нас рассудит время
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:57

  odessit2007 написав:
  Shummi написав:Ну что это за анализ, Когда попизже?
Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли.
Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду)))

тут уже все давно накидались умными словами и анализами
теперь пишу понятно - для всех
четко же написал - смотрите на 2008
не нравится не читайте
мне хватает на работе умничать
тут мне деньги никто не платит
да и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков

Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна.
Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...
Вот только когда это будет, сейчас совершенно не понятно.
Теоретически, до 2000 USD за унцию можем дотянуть в ближайшей перспективе, а потом, вероятно будет откат цены.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:45

  Victor8 написав:Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна.
Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...

Это было при Бернанке. Сейчас правят балом совсем другие ребята.
Напомню, 31 июля прекращаются выплаты бонусов по закону CARES.
Это те что по $600. По последним данным в США уже около 50 млн.безработных.
И вы думаете что они будут пылесосить USD?
Да Трампа порвут на куски.
А у него выборы на носу!
наблюдательный
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  #<1 ... 2159216021612162
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