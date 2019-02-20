VitaliyN написав:Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает!...
К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу
... Это чем же вы оживляете эту ветку? Тем что раз от разу повторяете что золото это фуфло? Честно говоря мне ваши мессиджи об инвестициях в курицу, газ, нефтянку, и т.п., не интересны и уже поднадоели. Что вы тут всё пасётесь? Тут же дремучие, пещерные, и малограмотные люди. Но они, в отличии от некоторых лихих оптимистов, кое что шарят в природе современного прироста капитала на основе безудержных денежных эмиссий и об их ближайших последствиях. Судя по предыдущим вашим постам, ничего дельного по теме ветки вы не напишите, а для любителей акций тут есть другие ветки этого форума... Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше
Придержите нервы, уважаемый Человек меня спросил, я ответил. А ветка все же ЗАРАБОТАЛА!!!!!!
Shummi написав:Ну что это за анализ, Когда попизже? Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли. Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду)))
тут уже все давно накидались умными словами и анализами теперь пишу понятно - для всех четко же написал - смотрите на 2008 не нравится не читайте мне хватает на работе умничать тут мне деньги никто не платит да и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков
odessit2007 написав:вы сами не ждали что будет рост сидели в оппозиции к золотым жукам когда золото болталось я покупал вы писали что когда увижу что будет расти тогда только и начну вкладывать и что вам есть вообще где зарабатывать
Вы очевидно редко посещали ветку Я уже больше года, с курса 1280, пишу о том что золото будет только дорожать. Потому что в экономике США начались необратимые процессы.
odessit2007 написав:наблюдательный, цена на начало 2008 переваливала за 1000 грянул кризис в конце 2008 и цена обвалилась почти до 700 чего то подобного жду и я правда обвалиться должны сильнее
Почему убрали Смолия? Потому что он был проблемой для правительства, у которого катастрофически не хватает денег. Шмыгалю и Зе нужен курс 30. В США уже такой проблемы нет. Всё. Там ФРС уже не независим. Он с минфином уже единая команда. Поэтому сколько денег нужно, сколько и вбросят. В этом принципиальная разница между 2008г., и нынешними временами. Как заявил Пауэлл, в ФРС патроны никогда не закончатся. Поэтому никаких 700-1000-1200 уже не будет.... Хотя, ожидать, конечно, можете.
на последние движения мне лично нравятся думаю что таки дождусь я этой весной ранее озвученных целей вот куда пойдем дальше? кто что думает? думаю что после 1500-1550 уйдем вниз причем идти будем довольно долго
Почему убрали Смолия? Потому что он был проблемой для правительства, у которого катастрофически не хватает денег. Шмыгалю и Зе нужен курс 30.
я уже давно именно в этом варюсь мне валюта давно интересней, но это другая ветка
В США уже такой проблемы нет. Всё. Там ФРС уже не независим. Он с минфином уже единая команда. Поэтому сколько денег нужно, сколько и вбросят. В этом принципиальная разница между 2008г., и нынешними временами. Как заявил Пауэлл, в ФРС патроны никогда не закончатся. Поэтому никаких 700-1000-1200 уже не будет.... Хотя, ожидать, конечно, можете.
думаю там тоже не все так однозначно насколько я читал не все республиканцы разделяют эту точку зрения да и сам Пауэлл довольно осторожный человек
вообщем будем посмотреть я жду 1100, но не исключаю 800 нас рассудит время
Shummi написав:Ну что это за анализ, Когда попизже? Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли. Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду)))
тут уже все давно накидались умными словами и анализами теперь пишу понятно - для всех четко же написал - смотрите на 2008 не нравится не читайте мне хватает на работе умничать тут мне деньги никто не платит да и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков
Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна. Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает... Вот только когда это будет, сейчас совершенно не понятно. Теоретически, до 2000 USD за унцию можем дотянуть в ближайшей перспективе, а потом, вероятно будет откат цены.
Victor8 написав:Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна. Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...
Это было при Бернанке. Сейчас правят балом совсем другие ребята. Напомню, 31 июля прекращаются выплаты бонусов по закону CARES. Это те что по $600. По последним данным в США уже около 50 млн.безработных. И вы думаете что ФРС будет пылесосить USD? Да Трампа порвут на куски. А у него выборы на носу!
Все Вы (Все умные сторонники золота) правильно пишите. Денег не обеспеченных льют все больше и больше. Мировая экономика не в лучшей форме. Инфляция будет. Я повторю изложение своих мыслей. Но почему Вы решили что в этом случае должно расти именно золото? которое уже выросло? (Сразу готов к "наездам Наблюдательного", хоть я и не писал что золото-фуфло, Этот парень считает так: кто против золота- не имеет права писать на сей ветке ничего, бо это его раздражает и читать он это не хочет! Но все равно читает, нервничает... Плохо ему. Видимо по 1800 зашел много лет назад. Что осталось парню- скрипеть зубами и петь про "блестящий желтый и самый лучший актив в мире" прикрепляя фундаментальные выкладки.) А все остальное что не будет расти??? Я думаю- будет! Будет расти все сырье, а также базовые товары(прокат, минудобрения,стройматериалы, вторичная переработка чего-либо. и т.д) следовательно при повышении себестоимости конечные потребительские изделия и продукты тоже будут расти. Услуги будут расти. Капитализация компаний будет расти. И даже если фонда нырнет несколько раз вниз, то отыграет эти падения за несколько лет! История показала что на какие-либо потрясения золото реагирует самое первое. С отмены золотого стандарта- за короткий период взлет в 10 раз. Со временем другие драгметы, и сырье, и базовые товары подрастают на такую же величину. Бывают взлеты и падения сырья, когда есть реальный дефицит и раскрутка *уважаемыми людьми* ( и это было с платиной для дизеля, не так давно взлет палладия для бензина, нефть по 150 была в 2008, пшеница и кукуруза в то же время, а так же золото и серебро по 1800 и 50 соответственно в 80-х, каучук в начале прошлого века, и даже луковицы тюльпанов в Голландии два века назад). Если присмотреться к сырью и базовым товарам (возьмем цикл с 2000 по сегодня, учитывая просадку 2008-2009 и 2014-2015) то в среднем все выросло умеренно, а есть и такое что и не выросло вообще... А золото взлетело в 5 раз!!! Какого ху... Значит *уважаемые люди* так захотели! СМИ пишут, эксперты поют, "наблюдательные подхватывают"!!! Лохи гребут... Имеем сейчас такую картину. Кто-то видит дефицит золота??? Роста в потреблении промышленностью нет, одно падение! Добыча растет с каждым годом. Но есть инвестиционный спрос!!! В закромах центральных банков, в ячейках, в сейфах, под матрасами его скопилось столько, что для мировой экономики хватит лет на 100! Лежит в слитках , в ювелирке, в других изделиях. И есть его вторичная переработка, т.е. оно никуда не исчезает! *Уважаемые люди* продолжают подогревать инвестиционный спрос. На долго? И на какой отметке 2000, может 3000 или 5000??? (это знают только *уважаемые люди*) шибанет вниз! *Уважаемые люди* просто обьявят на весь мир, что лохи держали в закромах, в ячейках, в сейфах, под матрасами совсем не то, что имеет ценность. И назначат ценным активом любой элемент из таблицы Менделеева, или элемент новый, который найдут на Луне или на Марсе. Покупайте акции Иллона Маска