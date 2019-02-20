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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2159216021612162 Додано: Чет 09 лип, 2020 14:53 наблюдательный написав: VitaliyN написав: Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает!...



К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу Уважаемые форумчане, я когда что- то начинаю писать, то ветка оживает!...К золоту продолжаю относиться как к уставшему металлу ...

Это чем же вы оживляете эту ветку? Тем что раз от разу повторяете что золото это фуфло? Честно говоря мне ваши мессиджи об инвестициях в курицу, газ, нефтянку, и т.п., не интересны и уже поднадоели.

Что вы тут всё пасётесь? Тут же дремучие, пещерные, и малограмотные люди.

Но они, в отличии от некоторых лихих оптимистов, кое что шарят в природе современного прироста капитала на основе безудержных денежных эмиссий и об их ближайших последствиях.

Судя по предыдущим вашим постам, ничего дельного по теме ветки вы не напишите,

а для любителей акций тут есть другие ветки этого форума...

Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше ...Это чем же вы оживляете эту ветку? Тем что раз от разу повторяете что золото это фуфло? Честно говоря мне ваши мессиджи об инвестициях в курицу, газ, нефтянку, и т.п., не интересны и уже поднадоели.Что вы тут всё пасётесь? Тут же дремучие, пещерные, и малограмотные люди.Но они, в отличии от некоторых лихих оптимистов, кое что шарят в природе современного прироста капитала на основе безудержных денежных эмиссий и об их ближайших последствиях.Судя по предыдущим вашим постам, ничего дельного по теме ветки вы не напишите,а для любителей акций тут есть другие ветки этого форума...

Придержите нервы, уважаемый

Человек меня спросил, я ответил.

А ветка все же ЗАРАБОТАЛА!!!!!! Придержите нервы, уважаемыйЧеловек меня спросил, я ответил.А ветка все же ЗАРАБОТАЛА!!!!!! VitaliyN Повідомлень: 180 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 15:16 Shummi написав: Ну что это за анализ, Когда попизже?

Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли.

Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду))) Ну что это за анализ, Когда попизже?Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли.Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду)))

тут уже все давно накидались умными словами и анализами

теперь пишу понятно - для всех

четко же написал - смотрите на 2008

не нравится не читайте

мне хватает на работе умничать

тут мне деньги никто не платит

да и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков тут уже все давно накидались умными словами и анализамитеперь пишу понятно - для всехчетко же написал - смотрите на 2008не нравится не читайтемне хватает на работе умничатьтут мне деньги никто не платитда и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах? odessit2007

Повідомлень: 11162 З нами з: 19.05.11 Подякував: 22 раз. Подякували: 3520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 15:23 odessit2007 написав: вы сами не ждали что будет рост

сидели в оппозиции к золотым жукам когда золото болталось

я покупал

вы писали что когда увижу что будет расти тогда только и начну вкладывать и что вам есть вообще где зарабатывать

вы сами не ждали что будет ростсидели в оппозиции к золотым жукам когда золото болталосья покупалвы писали что когда увижу что будет расти тогда только и начну вкладывать и что вам есть вообще где зарабатывать

Вы очевидно редко посещали ветку Я уже больше года, с курса 1280, пишу о том что золото будет только дорожать. Потому что в экономике США начались необратимые процессы.

odessit2007 написав: наблюдательный,

цена на начало 2008 переваливала за 1000

грянул кризис в конце 2008 и цена обвалилась почти до 700

чего то подобного жду и я

правда обвалиться должны сильнее

наблюдательный,цена на начало 2008 переваливала за 1000грянул кризис в конце 2008 и цена обвалилась почти до 700чего то подобного жду и яправда обвалиться должны сильнее

Почему убрали Смолия? Потому что он был проблемой для правительства, у которого катастрофически не хватает денег. Шмыгалю и Зе нужен курс 30.

В США уже такой проблемы нет. Всё. Там ФРС уже не независим.

Он с минфином уже единая команда.

Поэтому сколько денег нужно, сколько и вбросят. В этом принципиальная разница между 2008г., и нынешними временами. Как заявил Пауэлл, в ФРС патроны никогда не закончатся. Поэтому никаких 700-1000-1200 уже не будет....

Хотя, ожидать, конечно, можете. Вы очевидно редко посещали ветку Я уже больше года, с курса 1280, пишу о том что золото будет только дорожать. Потому что в экономике США начались необратимые процессы.Почему убрали Смолия? Потому что он был проблемой для правительства, у которого катастрофически не хватает денег. Шмыгалю и Зе нужен курс 30.В США уже такой проблемы нет. Всё. Там ФРС уже не независим.Он с минфином уже единая команда.Поэтому сколько денег нужно, сколько и вбросят. В этом принципиальная разница между 2008г., и нынешними временами. Как заявил Пауэлл, в ФРС патроны никогда не закончатся. Поэтому никаких 700-1000-1200 уже не будет....Хотя, ожидать, конечно, можете. наблюдательный

Повідомлень: 3675 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 15:33 VitaliyN написав: Придержите нервы, уважаемый

Человек меня спросил, я ответил.

А ветка все же ЗАРАБОТАЛА!!!!!! Придержите нервы, уважаемыйЧеловек меня спросил, я ответил.А ветка все же ЗАРАБОТАЛА!!!!!!

Нервы в норме.

Не хочу тратить время на второстепенное чтиво, тем более не по теме.

И что вам от работы этой ветки?

В десятый раз громко заявить что золото фуфло? Нервы в норме.Не хочу тратить время на второстепенное чтиво, тем более не по теме.И что вам от работы этой ветки?В десятый раз громко заявить что золото фуфло? наблюдательный

Повідомлень: 3675 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 15:56

Вы очевидно редко посещали ветку Я уже больше года, с курса 1280, пишу о том что золото будет только дорожать. Потому что в экономике США начались необратимые процессы.

я помню это



https://forum.finance.ua/topic85246.html?p=4587576&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+1550#p4587576

odessit2007

Ср 20 фев, 2019 13:27



на последние движения мне лично нравятся

думаю что таки дождусь я этой весной ранее озвученных целей

вот куда пойдем дальше?

кто что думает?

думаю что после 1500-1550 уйдем вниз

причем идти будем довольно долго odessit2007Ср 20 фев, 2019 13:27на последние движения мне лично нравятсядумаю что таки дождусь я этой весной ранее озвученных целейвот куда пойдем дальше?кто что думает?думаю что после 1500-1550 уйдем внизпричем идти будем довольно долго



и мы таки пошли на 1550 и таки пошли потом вниз на 1450

https://goldomania.ru/the_price_of_gold_in_different_years/2019_price_gold.html

правда я думал что будем идти дольше

а товарищи мне желали "держать карман шире"

тот же vladus17

Почему убрали Смолия? Потому что он был проблемой для правительства, у которого катастрофически не хватает денег. Шмыгалю и Зе нужен курс 30.

я уже давно именно в этом варюсь

мне валюта давно интересней, но это другая ветка

В США уже такой проблемы нет. Всё. Там ФРС уже не независим.

Он с минфином уже единая команда.

Поэтому сколько денег нужно, сколько и вбросят. В этом принципиальная разница между 2008г., и нынешними временами. Как заявил Пауэлл, в ФРС патроны никогда не закончатся. Поэтому никаких 700-1000-1200 уже не будет....

Хотя, ожидать, конечно, можете.

думаю там тоже не все так однозначно

насколько я читал не все республиканцы разделяют эту точку зрения

да и сам Пауэлл довольно осторожный человек



вообщем будем посмотреть

я жду 1100, но не исключаю 800

нас рассудит время наблюдательныйя помню этои мы таки пошли на 1550 и таки пошли потом вниз на 1450правда я думал что будем идти дольшеа товарищи мне желали "держать карман шире"тот же vladus17я уже давно именно в этом варюсьмне валюта давно интересней, но это другая веткадумаю там тоже не все так однозначнонасколько я читал не все республиканцы разделяют эту точку зренияда и сам Пауэлл довольно осторожный человеквообщем будем посмотретья жду 1100, но не исключаю 800нас рассудит время Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах? odessit2007

Повідомлень: 11162 З нами з: 19.05.11 Подякував: 22 раз. Подякували: 3520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 15:57 odessit2007 написав: Shummi написав: Ну что это за анализ, Когда попизже?

Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли.

Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду))) Ну что это за анализ, Когда попизже?Дефицит бюджета колоссальный, практически все уже компенсируется печатанием денег. Я конечно допускаю, что так можно протянуть еще пару лет, но вряд ли.Сам еще жде просадки рынка, чтобы докупить комодов и акций. Но пока что то долговато жду)))

тут уже все давно накидались умными словами и анализами

теперь пишу понятно - для всех

четко же написал - смотрите на 2008

не нравится не читайте

мне хватает на работе умничать

тут мне деньги никто не платит

да и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков тут уже все давно накидались умными словами и анализамитеперь пишу понятно - для всехчетко же написал - смотрите на 2008не нравится не читайтемне хватает на работе умничатьтут мне деньги никто не платитда и все эти фундаментальные заморочки для пустомель теоретиков

Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна.

Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...

Вот только когда это будет, сейчас совершенно не понятно.

Теоретически, до 2000 USD за унцию можем дотянуть в ближайшей перспективе, а потом, вероятно будет откат цены. Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна.Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...Вот только когда это будет, сейчас совершенно не понятно.Теоретически, до 2000 USD за унцию можем дотянуть в ближайшей перспективе, а потом, вероятно будет откат цены. Victor8

Повідомлень: 563 З нами з: 27.11.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 16:45 Victor8 написав: Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна.

Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...

Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна.Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...

Это было при Бернанке. Сейчас правят балом совсем другие ребята.

Напомню, 31 июля прекращаются выплаты бонусов по закону CARES.

Это те что по $600. По последним данным в США уже около 50 млн.безработных.

И вы думаете что ФРС будет пылесосить USD?

Да Трампа порвут на куски.

А у него выборы на носу! Это было при Бернанке. Сейчас правят балом совсем другие ребята.Напомню, 31 июля прекращаются выплаты бонусов по закону CARES.Это те что по $600. По последним данным в США уже около 50 млн.безработных.И вы думаете что ФРС будет пылесосить USD?Да Трампа порвут на куски.А у него выборы на носу! наблюдательный

Повідомлень: 3675 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лип, 2020 02:37

Я повторю изложение своих мыслей.

Но почему Вы решили что в этом случае должно расти именно золото? которое уже выросло?

(Сразу готов к "наездам Наблюдательного", хоть я и не писал что золото-фуфло, Этот парень считает так: кто против золота- не имеет права писать на сей ветке ничего, бо это его раздражает и читать он это не хочет! Но все равно читает, нервничает... Плохо ему. Видимо по 1800 зашел много лет назад. Что осталось парню- скрипеть зубами и петь про "блестящий желтый и самый лучший актив в мире" прикрепляя фундаментальные выкладки.)

А все остальное что не будет расти??? Я думаю- будет!

Будет расти все сырье, а также базовые товары(прокат, минудобрения,стройматериалы, вторичная переработка чего-либо. и т.д) следовательно при повышении себестоимости конечные потребительские изделия и продукты тоже будут расти. Услуги будут расти. Капитализация компаний будет расти. И даже если фонда нырнет несколько раз вниз, то отыграет эти падения за несколько лет!

История показала что на какие-либо потрясения золото реагирует самое первое. С отмены золотого стандарта- за короткий период взлет в 10 раз. Со временем другие драгметы, и сырье, и базовые товары подрастают на такую же величину.

Бывают взлеты и падения сырья, когда есть реальный дефицит и раскрутка *уважаемыми людьми* ( и это было с платиной для дизеля, не так давно взлет палладия для бензина, нефть по 150 была в 2008, пшеница и кукуруза в то же время, а так же золото и серебро по 1800 и 50 соответственно в 80-х, каучук в начале прошлого века, и даже луковицы тюльпанов в Голландии два века назад). Если присмотреться к сырью и базовым товарам (возьмем цикл с 2000 по сегодня, учитывая просадку 2008-2009 и 2014-2015) то в среднем все выросло умеренно, а есть и такое что и не выросло вообще... А золото взлетело в 5 раз!!! Какого ху... Значит *уважаемые люди* так захотели! СМИ пишут, эксперты поют, "наблюдательные подхватывают"!!! Лохи гребут... Имеем сейчас такую картину.

Кто-то видит дефицит золота??? Роста в потреблении промышленностью нет, одно падение! Добыча растет с каждым годом. Но есть инвестиционный спрос!!! В закромах центральных банков, в ячейках, в сейфах, под матрасами его скопилось столько, что для мировой экономики хватит лет на 100! Лежит в слитках , в ювелирке, в других изделиях. И есть его вторичная переработка, т.е. оно никуда не исчезает! *Уважаемые люди* продолжают подогревать инвестиционный спрос. На долго? И на какой отметке 2000, может 3000 или 5000??? (это знают только *уважаемые люди*) шибанет вниз! *Уважаемые люди* просто обьявят на весь мир, что лохи держали в закромах, в ячейках, в сейфах, под матрасами совсем не то, что имеет ценность. И назначат ценным активом любой элемент из таблицы Менделеева, или элемент новый, который найдут на Луне или на Марсе.

Покупайте акции Иллона Маска Все Вы (Все умные сторонники золота) правильно пишите. Денег не обеспеченных льют все больше и больше. Мировая экономика не в лучшей форме. Инфляция будет.Я повторю изложение своих мыслей.Но почему Вы решили что в этом случае должно расти именно золото? которое уже выросло?(Сразу готов к "наездам Наблюдательного", хоть я и не писал что золото-фуфло, Этот парень считает так: кто против золота- не имеет права писать на сей ветке ничего, бо это его раздражает и читать он это не хочет! Но все равно читает, нервничает... Плохо ему. Видимо по 1800 зашел много лет назад. Что осталось парню- скрипеть зубами и петь про "блестящий желтый и самый лучший актив в мире" прикрепляя фундаментальные выкладки.)А все остальное что не будет расти??? Я думаю- будет!Будет расти все сырье, а также базовые товары(прокат, минудобрения,стройматериалы, вторичная переработка чего-либо. и т.д) следовательно при повышении себестоимости конечные потребительские изделия и продукты тоже будут расти. Услуги будут расти. Капитализация компаний будет расти. И даже если фонда нырнет несколько раз вниз, то отыграет эти падения за несколько лет!История показала что на какие-либо потрясения золото реагирует самое первое. С отмены золотого стандарта- за короткий период взлет в 10 раз. Со временем другие драгметы, и сырье, и базовые товары подрастают на такую же величину.Бывают взлеты и падения сырья, когда есть реальный дефицит и раскрутка *уважаемыми людьми* ( и это было с платиной для дизеля, не так давно взлет палладия для бензина, нефть по 150 была в 2008, пшеница и кукуруза в то же время, а так же золото и серебро по 1800 и 50 соответственно в 80-х, каучук в начале прошлого века, и даже луковицы тюльпанов в Голландии два века назад). Если присмотреться к сырью и базовым товарам (возьмем цикл с 2000 по сегодня, учитывая просадку 2008-2009 и 2014-2015) то в среднем все выросло умеренно, а есть и такое что и не выросло вообще... А золото взлетело в 5 раз!!! Какого ху... Значит *уважаемые люди* так захотели! СМИ пишут, эксперты поют, "наблюдательные подхватывают"!!! Лохи гребут... Имеем сейчас такую картину.Кто-то видит дефицит золота??? Роста в потреблении промышленностью нет, одно падение! Добыча растет с каждым годом. Но есть инвестиционный спрос!!! В закромах центральных банков, в ячейках, в сейфах, под матрасами его скопилось столько, что для мировой экономики хватит лет на 100! Лежит в слитках , в ювелирке, в других изделиях. И есть его вторичная переработка, т.е. оно никуда не исчезает! *Уважаемые люди* продолжают подогревать инвестиционный спрос. На долго? И на какой отметке 2000, может 3000 или 5000??? (это знают только *уважаемые люди*) шибанет вниз! *Уважаемые люди* просто обьявят на весь мир, что лохи держали в закромах, в ячейках, в сейфах, под матрасами совсем не то, что имеет ценность. И назначат ценным активом любой элемент из таблицы Менделеева, или элемент новый, который найдут на Луне или на Марсе.Покупайте акции Иллона Маска VitaliyN Повідомлень: 180 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2159216021612162 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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