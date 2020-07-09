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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:29
Richi написав:
Нельзя просто так раздать деньги – это приведёт к инфляции и изменению всей экономической модели. Деньги можно дать только в долг
.
Уже дают и просто так. По 1200 на взрослого, плюс 600 добавляют пенсионерам,инвалидам и т.п., и кажись по 500 на ребенка.
Это называется бонус пострадавшим от вируса.
Интересно что будет после 31 июля, когда эти выплаты, по закону, должны прекратится.
Ведь больных в США становится всё больше и больше...
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:36
VitaliyN написав:
Кто-то видит дефицит золота??? Роста в потреблении промышленностью нет, одно падение! Добыча растет с каждым годом. Но есть инвестиционный спрос!!! В закромах центральных банков, в ячейках, в сейфах, под матрасами его скопилось столько, что для мировой экономики хватит лет на 100! Лежит в слитках , в ювелирке, в других изделиях. И есть его вторичная переработка, т.е. оно никуда не исчезает! *Уважаемые люди* продолжают подогревать инвестиционный спрос. На долго? И на какой отметке 2000, может 3000 или 5000??? (это знают только *уважаемые люди*) шибанет вниз! *Уважаемые люди* просто обьявят на весь мир, что лохи держали в закромах, в ячейках, в сейфах, под матрасами совсем не то, что имеет ценность. И назначат ценным активом любой элемент из таблицы Менделеева, или элемент новый, который найдут на Луне или на Марсе.
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Вот интересно, а когда будут избавляться от золота, а бумажных денег будет уже по пояс, какие деньги предпочтут взамен?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:53
Richi написав:
Если уберут фактор страха (печатание денег всеми странами) перед инфляцией, то золото со всем остальным полетит вниз. Но к сожалению, за последние десятилетия ничего нового не придумали, как стимулировать и охлаждать экономику за счёт процентных ставок. Однако, похоже, это не действуют, коль уже уходят в отрицательную зону, Так что это вопрос, лишь веры и страха.
Если ты предложишь способ как остановить печатание бумаги и при этом сохранить экономический рост и развитие, то тебе дадут Нобелевскую премию. Веры в бумажные деньги не может быть априори. Себестоимость купюры 1 цент. Всё остальное, что стоит за этой купюрой - словесные обещания, от которых в любой момент сторона, которая их дает, может отказаться и делает это постоянно.
Бог нам дал универсальный и надежный эквивалент - золото и серебро. Жиды у нас их конфисковали и всучили нам взамен бумажки, стоимостью в 1 цент, нате вам, играйте как в монополию, а наиграетесь - сами выкинете. Мы вам что-нибудь новенькое придумаем. Но золото и серебро у нас. Это серьезно. В них вам играть нельзя.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:23
наблюдательный написав: Victor8 написав:
Поддержу тему того, кто говорит, что "просадка" цены золота возможна.
Думаю, это увидим, когда США начнут свои USD с рынка "пылесосить", т.е. собирать обратно. Такое, периодически, бывает...
Это было при Бернанке. Сейчас правят балом совсем другие ребята.
Напомню, 31 июля прекращаются выплаты бонусов по закону CARES.
Это те что по $600. По последним данным в США уже около 50 млн.безработных.
И вы думаете что ФРС будет пылесосить USD?
Да Трампа порвут на куски.
А у него выборы на носу!
"Пылесосить" USD могут начать после выборов Президента.
США заинтересованы в "некой стабильности" своей валюты в долгосрочной перспективе.
А там после выборов Президента, могут другие финансисты "стать у руля"...
Плюс они могут "связывать лишние USD" за счет новых инструментов, могут появиться новые/дополнительные финансовые деривативы.
Тут, как говорится, возможны варианты.
Разумеется только одно - цена золота не упадет ниже себестоимости добычи. Конечно, она разная по всему миру, и может меняться +/- во времени.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:38
Victor8 написав:
цена золота не упадет ниже себестоимости добычи
В какой валюте себестоимость считать?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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