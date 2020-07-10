Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:42

Victor8 написав: "Пылесосить" USD могут начать после выборов Президента.

США заинтересованы в "некой стабильности" своей валюты в долгосрочной перспективе.

А там после выборов Президента, могут другие финансисты "стать у руля"...

"Пылесосить" USD могут начать после выборов Президента.США заинтересованы в "некой стабильности" своей валюты в долгосрочной перспективе.А там после выборов Президента, могут другие финансисты "стать у руля"...

Да, но здесь ключевое слово ``могут начать``, а могут и не начать, а могут и не успеть. Сейчас всё напоминает ситуацию, когда человек в толпе достаёт гранату, выдёргивает чику и говорит : ``Это чтобы все успокоились ...``. Все наблюдают и думают: он же не идиот, вставит обратно. Он достаёт вторую гранату, опять выдёргивает чику и говорит: это чтобы вы поняли, что настроен серьёзно и у меня ещё много гранат.Тогда народ начинает думать: а чем он собирается доставать третью гранату? Как он обратно будет вставлять чики? А не онемеет ли у него рука к тому времени, когда он захочет вставить чику? А вдруг кто-то из толпы что-то отмочит (толкнёт, спровоцирует) и он уронит гранату? А вдруг кто-то попытается отнять эту гранату?! Вариантов страх набрасывает много в уме. Так может есть смысл, пока народ в ожидании, прикрыться дверью?Вот этот с гранатой - ФРС. Хотите посмотреть кто встанет у руля и что сможет сделать: перехватит гранаты, вставить в них чики и спрячет успокоив всех или просто не успеет этого сделать - смотрите, ждите. Все будут ждать и надеяться на лучшее, т.к. у нас нет выбора - это крупнейшая экономика мира которая контролирует мировую валюту. Но лично я предпочитаю переждать это за прикрытой дверью (частично в золоте)