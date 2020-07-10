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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:33
Victor8 написав:
"Пылесосить" USD могут начать после выборов Президента.
Та не. Если начнут, то до. После выборов уже стабильный бакс не так важен. Да, всегда после выборов в США золото дорожает.
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