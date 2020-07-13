Та не. Если начнут, то до. После выборов уже стабильный бакс не так важен. Да, всегда после выборов в США золото дорожает.
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:33
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:24
Про золото.
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:36
Внимание, катастрофа!
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:14
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|