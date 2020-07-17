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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:33

  Victor8 написав:"Пылесосить" USD могут начать после выборов Президента.

Та не. Если начнут, то до. После выборов уже стабильный бакс не так важен. Да, всегда после выборов в США золото дорожает.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:24

Про золото.
https://www.youtube.com/watch?v=yvHn8Mtg-uY
Gesha
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:36

Внимание, катастрофа!
https://investing.com/economic-calendar ... alance-369
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Внимание, катастрофа!


Ну что вы раскричались, нынче это норма.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:23

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Всепроникающее монетарное бешенство. Версия 2020.
https://ru.investing.com/analysis/article-200271640
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Этот Спайделл уже утомил))) Реально смешно читать. 10 лет уже почти чел какие то циферки постит. МОгу процитировть его от марта, утверждал что в июле увидим инфляцию и США будет приходить капец.
Скоро август, все ждем. А Он графики постит) Графоман чистый)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:48

  Shummi написав:Этот Спайделл уже утомил))) Реально смешно читать. 10 лет уже почти чел какие то циферки постит. МОгу процитировть его от марта, утверждал что в июле увидим инфляцию и США будет приходить капец.
Скоро август, все ждем. А Он графики постит) Графоман чистый)

он торгует драгами, я так предполагаю. Вероятно это прибалт, о котором я слышал, но не застал . Это мои догадки, конечно. В принципе отчасти он прав - если смотреть теоретически - никто не знает - когда начнется инфляция значимая - типа "обвал" и с натяжкой возможно и плюс-минус 5 лет. Люди же работают , что бы обвала не было как можно дольше. Другое дело, что читатели ветки ищут не теоретические прикидки , а конкретные знаки. Для меня Ковид- пандемия - знак , что за доллар упорно сражаются и тянут его во что бы то ни стало. Реально естественным путем такой обвал должен был состояться в 2008 году. Он и начался, но доллар стали "спасать". Как видим спасать и тянуть можно очень долго. Имхо, конечно.
kalinavalera1
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