Та не. Если начнут, то до. После выборов уже стабильный бакс не так важен. Да, всегда после выборов в США золото дорожает.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:33
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:24
Про золото.
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:36
Внимание, катастрофа!
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:14
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:23
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Всепроникающее монетарное бешенство. Версия 2020.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:18
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Этот Спайделл уже утомил))) Реально смешно читать. 10 лет уже почти чел какие то циферки постит. МОгу процитировть его от марта, утверждал что в июле увидим инфляцию и США будет приходить капец.
Скоро август, все ждем. А Он графики постит) Графоман чистый)
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:48
он торгует драгами, я так предполагаю. Вероятно это прибалт, о котором я слышал, но не застал . Это мои догадки, конечно. В принципе отчасти он прав - если смотреть теоретически - никто не знает - когда начнется инфляция значимая - типа "обвал" и с натяжкой возможно и плюс-минус 5 лет. Люди же работают , что бы обвала не было как можно дольше. Другое дело, что читатели ветки ищут не теоретические прикидки , а конкретные знаки. Для меня Ковид- пандемия - знак , что за доллар упорно сражаются и тянут его во что бы то ни стало. Реально естественным путем такой обвал должен был состояться в 2008 году. Он и начался, но доллар стали "спасать". Как видим спасать и тянуть можно очень долго. Имхо, конечно.
Додано: Нед 19 лип, 2020 00:56
У какого-то латвийца заблокировали счет и потребовали объяснений происхождения денег, он написал в соц. сетях, и посыпались комментарии.
Они настолько наивные, что думают, что сейчас просто так всех выталкивают в наличку нулевыми ставками по депозитам и усилением контроля, и при этом наличке совсем ничего не угрожает? Не играли в шахматы...
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