Додано: Суб 18 лип, 2020 10:48

Shummi написав: Этот Спайделл уже утомил))) Реально смешно читать. 10 лет уже почти чел какие то циферки постит. МОгу процитировть его от марта, утверждал что в июле увидим инфляцию и США будет приходить капец.

Скоро август, все ждем. А Он графики постит) Графоман чистый) Этот Спайделл уже утомил))) Реально смешно читать. 10 лет уже почти чел какие то циферки постит. МОгу процитировть его от марта, утверждал что в июле увидим инфляцию и США будет приходить капец.Скоро август, все ждем. А Он графики постит) Графоман чистый)

он торгует драгами, я так предполагаю. Вероятно это прибалт, о котором я слышал, но не застал . Это мои догадки, конечно. В принципе отчасти он прав - если смотреть теоретически - никто не знает - когда начнется инфляция значимая - типа "обвал" и с натяжкой возможно и плюс-минус 5 лет. Люди же работают , что бы обвала не было как можно дольше. Другое дело, что читатели ветки ищут не теоретические прикидки , а конкретные знаки. Для меня Ковид- пандемия - знак , что за доллар упорно сражаются и тянут его во что бы то ни стало. Реально естественным путем такой обвал должен был состояться в 2008 году. Он и начался, но доллар стали "спасать". Как видим спасать и тянуть можно очень долго. Имхо, конечно.