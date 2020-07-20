RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2162216321642165
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:31

  Aviq написав:hxbbgaf с какой целью людей выталкивают в наличку?

Наверное, не для того, чтоб сделать всех сказочно богатыми. Как вариант, замутят павловскую реформу и всем все "простят" (наихудший вариант) или потребуют справок о происхождении денег для обмена на новые купюры.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21578
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:53

Мегабанк даже снизил серебро! Они в своем уме? Шара какая-то. Надо брать последние деньги и тарить. Хотя прием у них, вообще, на полного идиота.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21578
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2162216321642165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87839)
21.07.2020 11:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.