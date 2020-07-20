Наверное, не для того, чтоб сделать всех сказочно богатыми. Как вариант, замутят павловскую реформу и всем все "простят" (наихудший вариант) или потребуют справок о происхождении денег для обмена на новые купюры.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:31
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:53
Мегабанк даже снизил серебро! Они в своем уме? Шара какая-то. Надо брать последние деньги и тарить. Хотя прием у них, вообще, на полного идиота.
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:13
наверное кто покупал его по 5-7
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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