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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:31
Aviq написав:hxbbgaf
с какой целью людей выталкивают в наличку?
Наверное, не для того, чтоб сделать всех сказочно богатыми. Как вариант, замутят павловскую реформу и всем все "простят" (наихудший вариант) или потребуют справок о происхождении денег для обмена на новые купюры.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:53
Мегабанк даже снизил серебро! Они в своем уме? Шара какая-то. Надо брать последние деньги и тарить. Хотя прием у них, вообще, на полного идиота.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:13
hxbbgaf написав:
Банки опять не только покупают, а и продают серебро ниже биржи. Интересно, какой-то дурак сейчас сдает серебро по 15 с чем-то?
наверное кто покупал его по 5-7
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:56
odessit2007 написав: hxbbgaf написав:
Банки опять не только покупают, а и продают серебро ниже биржи. Интересно, какой-то дурак сейчас сдает серебро по 15 с чем-то?
наверное кто покупал его по 5-7
Так курс тогда был какой. И дело не в этом, а в том, что по бирже уже должно быть 19 минимум.
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