Наверное, не для того, чтоб сделать всех сказочно богатыми. Как вариант, замутят павловскую реформу и всем все "простят" (наихудший вариант) или потребуют справок о происхождении денег для обмена на новые купюры.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:31
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:53
Мегабанк даже снизил серебро! Они в своем уме? Шара какая-то. Надо брать последние деньги и тарить. Хотя прием у них, вообще, на полного идиота.
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:13
наверное кто покупал его по 5-7
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:56
Так курс тогда был какой. И дело не в этом, а в том, что по бирже уже должно быть 19 минимум.
З.Ы. А реально, в чем прикол? Оно уже по 20 выходит, а Индустриал покупает по 15.50, продает по 17.30? Ну, ладно покупка, надежда на лоха, но продажа, это уже меценатство.
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:36
На данный момент на балансе казначейства США находится 1,8 трлн долларов.
Интересно, когда эта финансовая огневая мощь будет задействована?
До выборов осталось 3 мес. Вряд ли Трамп захочет оставить эти деньги Байдену.
Эти деньги нужно потратить. Часы тикают...
Через несколько дней заканчиваются выплаты пособий по СOVID...
Демократы настаивают на очередном пакете помощи в 1 триллион долларов...
Чем больше стимулов в США, тем слабее становится доллар и дороже драг.металлы.
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