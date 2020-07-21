Додано: Сер 22 лип, 2020 04:14

Думаю вот о чем...

ВВП мировой или США, Долги США или других стран, корпоративные долги всего мира- с этим все понятно. Графики и цифры тут рисуют многие.

Попалась вчера на глаза тема что жилая недвижимость Китая- это 52 трл долл.

Решил поискать про США ( другие страны брать не будем, они ж доллары не печатают, отвечать же ж штаты за эмиссию должны, логично???)

Вот несколько цифр ( которые удалось на скорую руку найти)

Активы домохозяйств- около 100 трл.

Активы 20-ти крупнейших корпораций- 12 трл.

Жилая недвижимость- 33 трл.

Сумма уже значительная!

Сюда добавим ( чего выяснить не удалось) активы остального бизнеса, коммерческую недвижимость, стратегические запасы сырья,минералов, лесные и пахотные земли, разведанные, но не извлеченные запасы любого сырья и минералов, технологии, научные разработки ...И т.д и т.п. Туда еще записывать и записывать! И плюс аж 0.5 трл - 8 тыс.тонн золотого запаса!!!

Ребяты, Вы о чем ??? Влив 3-х или 1,8 или 5-ти трл долларов в эту очень большую кашу растворится как капля в море!

А Вы тут про катастрофу и реформу Павлова...