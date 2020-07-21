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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2162216321642165
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:31

  Aviq написав:hxbbgaf с какой целью людей выталкивают в наличку?

Наверное, не для того, чтоб сделать всех сказочно богатыми. Как вариант, замутят павловскую реформу и всем все "простят" (наихудший вариант) или потребуют справок о происхождении денег для обмена на новые купюры.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:53

Мегабанк даже снизил серебро! Они в своем уме? Шара какая-то. Надо брать последние деньги и тарить. Хотя прием у них, вообще, на полного идиота.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:13

  hxbbgaf написав:Банки опять не только покупают, а и продают серебро ниже биржи. Интересно, какой-то дурак сейчас сдает серебро по 15 с чем-то?

наверное кто покупал его по 5-7
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:56

  odessit2007 написав:
  hxbbgaf написав:Банки опять не только покупают, а и продают серебро ниже биржи. Интересно, какой-то дурак сейчас сдает серебро по 15 с чем-то?

наверное кто покупал его по 5-7

Так курс тогда был какой. И дело не в этом, а в том, что по бирже уже должно быть 19 минимум.
З.Ы. А реально, в чем прикол? Оно уже по 20 выходит, а Индустриал покупает по 15.50, продает по 17.30? Ну, ладно покупка, надежда на лоха, но продажа, это уже меценатство.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:36

На данный момент на балансе казначейства США находится 1,8 трлн долларов.
Интересно, когда эта финансовая огневая мощь будет задействована?
До выборов осталось 3 мес. Вряд ли Трамп захочет оставить эти деньги Байдену.
Эти деньги нужно потратить. Часы тикают...
Через несколько дней заканчиваются выплаты пособий по СOVID...
Демократы настаивают на очередном пакете помощи в 1 триллион долларов...

Чем больше стимулов в США, тем слабее становится доллар и дороже драг.металлы.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 03:40

  наблюдательный написав:На данный момент на балансе казначейства США находится 1,8 трлн долларов.
Интересно, когда эта финансовая огневая мощь будет задействована?
До выборов осталось 3 мес. Вряд ли Трамп захочет оставить эти деньги Байдену.
Эти деньги нужно потратить. Часы тикают...
Через несколько дней заканчиваются выплаты пособий по СOVID...
Демократы настаивают на очередном пакете помощи в 1 триллион долларов...

Чем больше стимулов в США, тем слабее становится доллар и дороже драг.металлы.

И снова здравствуйте!
Про драгметаллы полностью поддерживаю!!! Наконец-то сказано про драгметаллы, а не про золото...
Серебро- супппперракетанашихдней, согласитесь!
А за последний день и платина и палладий!
Даже за последний день, это ж после принятия Евросоюзом 750 млрд, поперло все!!!
Золото на фоне *этого всего* как-то уставше смотрится...
Не находите???
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 04:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Думаю вот о чем...
ВВП мировой или США, Долги США или других стран, корпоративные долги всего мира- с этим все понятно. Графики и цифры тут рисуют многие.
Попалась вчера на глаза тема что жилая недвижимость Китая- это 52 трл долл.
Решил поискать про США ( другие страны брать не будем, они ж доллары не печатают, отвечать же ж штаты за эмиссию должны, логично???)
Вот несколько цифр ( которые удалось на скорую руку найти)
Активы домохозяйств- около 100 трл.
Активы 20-ти крупнейших корпораций- 12 трл.
Жилая недвижимость- 33 трл.
Сумма уже значительная!
Сюда добавим ( чего выяснить не удалось) активы остального бизнеса, коммерческую недвижимость, стратегические запасы сырья,минералов, лесные и пахотные земли, разведанные, но не извлеченные запасы любого сырья и минералов, технологии, научные разработки ...И т.д и т.п. Туда еще записывать и записывать! И плюс аж 0.5 трл - 8 тыс.тонн золотого запаса!!!
Ребяты, Вы о чем ??? Влив 3-х или 1,8 или 5-ти трл долларов в эту очень большую кашу растворится как капля в море!
А Вы тут про катастрофу и реформу Павлова...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 08:06

При чем тут активы, денежная масса смотрится, а не активы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 08:58

  hxbbgaf написав:
  odessit2007 написав:
  hxbbgaf написав:Банки опять не только покупают, а и продают серебро ниже биржи. Интересно, какой-то дурак сейчас сдает серебро по 15 с чем-то?

наверное кто покупал его по 5-7

Так курс тогда был какой. И дело не в этом, а в том, что по бирже уже должно быть 19 минимум.
З.Ы. А реально, в чем прикол? Оно уже по 20 выходит, а Индустриал покупает по 15.50, продает по 17.30? Ну, ладно покупка, надежда на лоха, но продажа, это уже меценатство.

А Золото по 1600
Но на самом деле они по 20$+ и продают.
Там же цена в гривнях за грамм :lol:
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maza5
 
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