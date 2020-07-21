Наверное, не для того, чтоб сделать всех сказочно богатыми. Как вариант, замутят павловскую реформу и всем все "простят" (наихудший вариант) или потребуют справок о происхождении денег для обмена на новые купюры.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:31
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:53
Мегабанк даже снизил серебро! Они в своем уме? Шара какая-то. Надо брать последние деньги и тарить. Хотя прием у них, вообще, на полного идиота.
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:13
наверное кто покупал его по 5-7
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:56
Так курс тогда был какой. И дело не в этом, а в том, что по бирже уже должно быть 19 минимум.
З.Ы. А реально, в чем прикол? Оно уже по 20 выходит, а Индустриал покупает по 15.50, продает по 17.30? Ну, ладно покупка, надежда на лоха, но продажа, это уже меценатство.
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:36
На данный момент на балансе казначейства США находится 1,8 трлн долларов.
Интересно, когда эта финансовая огневая мощь будет задействована?
До выборов осталось 3 мес. Вряд ли Трамп захочет оставить эти деньги Байдену.
Эти деньги нужно потратить. Часы тикают...
Через несколько дней заканчиваются выплаты пособий по СOVID...
Демократы настаивают на очередном пакете помощи в 1 триллион долларов...
Чем больше стимулов в США, тем слабее становится доллар и дороже драг.металлы.
Додано: Сер 22 лип, 2020 03:40
И снова здравствуйте!
Про драгметаллы полностью поддерживаю!!! Наконец-то сказано про драгметаллы, а не про золото...
Серебро- супппперракетанашихдней, согласитесь!
А за последний день и платина и палладий!
Даже за последний день, это ж после принятия Евросоюзом 750 млрд, поперло все!!!
Золото на фоне *этого всего* как-то уставше смотрится...
Не находите???
Додано: Сер 22 лип, 2020 04:14
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Думаю вот о чем...
ВВП мировой или США, Долги США или других стран, корпоративные долги всего мира- с этим все понятно. Графики и цифры тут рисуют многие.
Попалась вчера на глаза тема что жилая недвижимость Китая- это 52 трл долл.
Решил поискать про США ( другие страны брать не будем, они ж доллары не печатают, отвечать же ж штаты за эмиссию должны, логично???)
Вот несколько цифр ( которые удалось на скорую руку найти)
Активы домохозяйств- около 100 трл.
Активы 20-ти крупнейших корпораций- 12 трл.
Жилая недвижимость- 33 трл.
Сумма уже значительная!
Сюда добавим ( чего выяснить не удалось) активы остального бизнеса, коммерческую недвижимость, стратегические запасы сырья,минералов, лесные и пахотные земли, разведанные, но не извлеченные запасы любого сырья и минералов, технологии, научные разработки ...И т.д и т.п. Туда еще записывать и записывать! И плюс аж 0.5 трл - 8 тыс.тонн золотого запаса!!!
Ребяты, Вы о чем ??? Влив 3-х или 1,8 или 5-ти трл долларов в эту очень большую кашу растворится как капля в море!
А Вы тут про катастрофу и реформу Павлова...
Додано: Сер 22 лип, 2020 08:58
А Золото по 1600
Но на самом деле они по 20$+ и продают.
Там же цена в гривнях за грамм
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