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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2163216421652166
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:До выборов осталось 3 мес. Вряд ли Трамп захочет оставить эти деньги Байдену.

а если Трамп уверен в своей победе?
да и не все в их стране решает президент
система противовесов все таки действует пока еще
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:54

  hxbbgaf написав:В пересчете. И если даже по 20 продают, это уже меценатство, сейчас 22.50.

купить по 15 и продать по 20 - меценатство?
готов вам килограмм пять отгрузить по 22,5 если хотите
заодно и отдохнете в Одессе 8)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлень: 11170
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3533 раз.
 
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  #<1 ... 2163216421652166
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