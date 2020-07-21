а если Трамп уверен в своей победе?
да и не все в их стране решает президент
система противовесов все таки действует пока еще
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:43
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
а если Трамп уверен в своей победе?
да и не все в их стране решает президент
система противовесов все таки действует пока еще
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:54
купить по 15 и продать по 20 - меценатство?
готов вам килограмм пять отгрузить по 22,5 если хотите
заодно и отдохнете в Одессе
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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