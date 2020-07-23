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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2163216421652166
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:До выборов осталось 3 мес. Вряд ли Трамп захочет оставить эти деньги Байдену.

а если Трамп уверен в своей победе?
да и не все в их стране решает президент
система противовесов все таки действует пока еще
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:54

  hxbbgaf написав:В пересчете. И если даже по 20 продают, это уже меценатство, сейчас 22.50.

купить по 15 и продать по 20 - меценатство?
готов вам килограмм пять отгрузить по 22,5 если хотите
заодно и отдохнете в Одессе 8)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:38

  odessit2007 написав:
  hxbbgaf написав:В пересчете. И если даже по 20 продают, это уже меценатство, сейчас 22.50.

купить по 15 и продать по 20 - меценатство?
готов вам килограмм пять отгрузить по 22,5 если хотите
заодно и отдохнете в Одессе 8)

В роли меценатов сегодня Индустриал. Пишет, что продает по 17.30. Это почти на 15% ниже биржи! Кто-то звонил, они реально продают?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:50

  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:До выборов осталось 3 мес. Вряд ли Трамп захочет оставить эти деньги Байдену.

а если Трамп уверен в своей победе?
да и не все в их стране решает президент
система противовесов все таки действует пока еще

Последние соц.опросы показывают что Байден опережает Трампа на 13-15%.
Поэтому Трампу нужно шевелиться и поактивнее окучивать электорат.
Иначе пролетит на выборах как фанера.
Раздачу гречки(различных бонусов и т.п.), даже в США, никто не отменял.
В РФ это очень показательно провернули, раздав населению перед голосованием по поправкам к конституции различные пособия, сделав ВП вечным президентом.

Трамп, конечно, может не всё. Но очень многое...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:02

Нынешняя международная валютная система в настоящее время заканчивается - нетрадиционная денежно-кредитная политика зашла в тупик и не может развернуться.
Европейские ЦБ увидели это десятилетия назад, когда мир перешел на стандарт чисто бумажных денег. И они начали потихоньку готовить новую валютную систему, основанную на золоте.
https://www.voimagold.com/insight/europ ... -the-1970s
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:51

Цена на золото

Какой смысл ее обсуждать если в киеве штампа нет... ну пара соток по 1750 может найдется
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:23

  Nickmess написав:Какой смысл ее обсуждать если в киеве штампа нет... ну пара соток по 1750 может найдется

Чесна? А де (в яких банках) питали?

зі. Розкажу прікол, всі можуть перевірити. В Туречині можна вільно купувати золото в банку (можно в онлайн банку, а потім вже метал отримати).
Так ось, ціни на вчора, купівля у вас по ринку (1850), а ось вам продадуть по 2250 за унцію. Звичайно ціни в лірах, я тільки перевів в уе.
Бажаючі можуть зайти на сторінку, наприклад, IsBank і перевірити.

ззі. Виглядає так, що обмежують володіня золотом через ціну + премія за метал.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:46

.

Спрашивал там где надо... на сегодня штампа сотки в киеве нет ну или в банках с непонятной маржой. То есть ни одного слитка...
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:32

  change_pm написав: Виглядає так, що обмежують володіня золотом через ціну + премія за метал.

Так об этом тут уже не раз писали...
Скоро будет как в старые времена. Золото будет у дворян, серебро у купцов, ну а беднота обойдётся и медью....
Купить золото по 900-1200-1500 уже не получится.

На сейчас цена унции у главного дилера Британии 1614 фунтов, или $2052.
https://www.bullionbypost.co.uk/gold-bars/
наблюдательный
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