а если Трамп уверен в своей победе?
да и не все в их стране решает президент
система противовесов все таки действует пока еще
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:43
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
а если Трамп уверен в своей победе?
да и не все в их стране решает президент
система противовесов все таки действует пока еще
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:54
купить по 15 и продать по 20 - меценатство?
готов вам килограмм пять отгрузить по 22,5 если хотите
заодно и отдохнете в Одессе
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:38
В роли меценатов сегодня Индустриал. Пишет, что продает по 17.30. Это почти на 15% ниже биржи! Кто-то звонил, они реально продают?
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:50
Последние соц.опросы показывают что Байден опережает Трампа на 13-15%.
Поэтому Трампу нужно шевелиться и поактивнее окучивать электорат.
Иначе пролетит на выборах как фанера.
Раздачу гречки(различных бонусов и т.п.), даже в США, никто не отменял.
В РФ это очень показательно провернули, раздав населению перед голосованием по поправкам к конституции различные пособия, сделав ВП вечным президентом.
Трамп, конечно, может не всё. Но очень многое...
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:02
Нынешняя международная валютная система в настоящее время заканчивается - нетрадиционная денежно-кредитная политика зашла в тупик и не может развернуться.
Европейские ЦБ увидели это десятилетия назад, когда мир перешел на стандарт чисто бумажных денег. И они начали потихоньку готовить новую валютную систему, основанную на золоте.
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:51
Цена на золото
Какой смысл ее обсуждать если в киеве штампа нет... ну пара соток по 1750 может найдется
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:23
Чесна? А де (в яких банках) питали?
зі. Розкажу прікол, всі можуть перевірити. В Туречині можна вільно купувати золото в банку (можно в онлайн банку, а потім вже метал отримати).
Так ось, ціни на вчора, купівля у вас по ринку (1850), а ось вам продадуть по 2250 за унцію. Звичайно ціни в лірах, я тільки перевів в уе.
Бажаючі можуть зайти на сторінку, наприклад, IsBank і перевірити.
ззі. Виглядає так, що обмежують володіня золотом через ціну + премія за метал.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:46
.
Спрашивал там где надо... на сегодня штампа сотки в киеве нет ну или в банках с непонятной маржой. То есть ни одного слитка...
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:32
Так об этом тут уже не раз писали...
Скоро будет как в старые времена. Золото будет у дворян, серебро у купцов, ну а беднота обойдётся и медью....
Купить золото по 900-1200-1500 уже не получится.
На сейчас цена унции у главного дилера Британии 1614 фунтов, или $2052.
|