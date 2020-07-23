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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:57
change_pm написав:
Беднота має бакс )))
Который с 1933 года, когда Рузвельт издал знаменитый указ, упал в цене практически в 100 раз по отношению к золоту.
И будет падать дальше....
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