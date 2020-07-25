RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2164216521662167
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:57

  change_pm написав:Беднота має бакс )))

Который с 1933 года, когда Рузвельт издал знаменитый указ, упал в цене практически в 100 раз по отношению к золоту.
И будет падать дальше....
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3683
З нами з: 29.04.09
Подякував: 93 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:27

1900 :shock:
pavel12095
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:34

Давно сюда не заглядывал )) с 14 года был забанен, перерегистрировался. На манежи все те же )) Ульманиса пожалуй только не хватает, он же прибалт. Помнится начитавшись глупостей прикупил 3 кг серебра по 30 баксов за унцию, так и пылится где то не хочется фиксировать убыток. С золотом получилось получше прикупил 100 грам по 1500. Интересно врнется ли серебро к 30?
maxx4
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  maxx4 написав:Интересно врнется ли серебро к 30?

Это всеравно что спросить будет ли гривна пА писят.
Конечно будет . Куда интересней узнать КОГДА, вместо будет ли.
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:58

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Не факт, придумают новую цифровую валюту отправив долар евро и т.д на помойку истории. И тогда будем к ней равнять металлы. Я уже 8 лет жду что бы вернулось к тридцатки все никак.
maxx4
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:54

Металлы это конечно долгосрок и не так ликвидны как кеш
Lion+
 
Повідомлень: 1724
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:08

Кеш с начала года проиграл 25 процентов ))
Nickmess
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 16.12.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2164216521662167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.