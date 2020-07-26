Который с 1933 года, когда Рузвельт издал знаменитый указ, упал в цене практически в 100 раз по отношению к золоту.
И будет падать дальше....
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:57
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:34
Давно сюда не заглядывал )) с 14 года был забанен, перерегистрировался. На манежи все те же )) Ульманиса пожалуй только не хватает, он же прибалт. Помнится начитавшись глупостей прикупил 3 кг серебра по 30 баксов за унцию, так и пылится где то не хочется фиксировать убыток. С золотом получилось получше прикупил 100 грам по 1500. Интересно врнется ли серебро к 30?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:19
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Это всеравно что спросить будет ли гривна пА писят.
Конечно будет . Куда интересней узнать КОГДА, вместо будет ли.
Life is good.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:58
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Не факт, придумают новую цифровую валюту отправив долар евро и т.д на помойку истории. И тогда будем к ней равнять металлы. Я уже 8 лет жду что бы вернулось к тридцатки все никак.
Додано: Нед 26 лип, 2020 22:25
А до этого 7 лет по чем было?
С золотом timing is everything.
Cейчас бежать за поездом который уже год как отчалил. Ну хз, риск есть не малый , прогореть.
Тут пожалуй соглашусь с хбебегавом, что надо в что то недооценненное вкладываться. Например в серебро и платину.
Скоро и бакс возможно будет недооценненый против золота. Ведь инфляции еще то толкьом и не было. Будет отлично кому надо машинку обновить ,жилищные условия улучшить, дачу купить, бизнесс расширить, образование детей и тд
Кстати о бананах, скоро рынок земли откроют...
Интересно какие там будут цены.
Земля ведь тоже всегда ценилась на равне с золотом (если не больше).
П.С. По ТА, МА200 золото уже очень перекупленно
Life is good.
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