Додано: Нед 26 лип, 2020 22:25

Nickmess написав: Кеш с начала года проиграл 25 процентов )) Кеш с начала года проиграл 25 процентов ))

А до этого 7 лет по чем было?С золотом timing is everything.Cейчас бежать за поездом который уже год как отчалил. Ну хз, риск есть не малый , прогореть.Тут пожалуй соглашусь с хбебегавом, что надо в что то недооценненное вкладываться. Например в серебро и платину.Скоро и бакс возможно будет недооценненый против золота. Ведь инфляции еще то толкьом и не было. Будет отлично кому надо машинку обновить ,жилищные условия улучшить, дачу купить, бизнесс расширить, образование детей и тдКстати о бананах, скоро рынок земли откроют...Интересно какие там будут цены.Земля ведь тоже всегда ценилась на равне с золотом (если не больше).П.С. По ТА, МА200 золото уже очень перекупленно