Додано: Пон 27 лип, 2020 00:22

Забудьте ТА, не то время. По ТА сейчас почти все перекуплено, что там с фондой? По ТА она давно должна была рухнуть. Не то время, бешениые печатные станки в действии. Вот опять предлагают триллион печатать.А что происходит с янтарем? Наткнулся на олх на объяву о продаже советских янтарных бус за 45 000 гривен! Мама их когда-то выменяла на босоножки и была очень довольна, они реально стоили копейки. При совке этим янтарем были завалены все магазины и стоил он грошИ. А в 90-х и я помню, на Андреевском спуске на столах продавали гигантские красивые камни с жучками всередине и без жучков - какие хочешь. Если подумать, сколько б это стоило сейчас, если один такой камень доходит до 10 000 долларов в цене, это ж миллионы на столах деревянных посреди улицы у них бы лежали и надо было бы к каждому охрану ставить?Тогда они стоили гривен 100 (в конце 90-х) и мы ходили и смотрели, ого как дорого. Так что в дивное время живем, а вы ТА... В Веймарской республике работал ТА?