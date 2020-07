Форуми / Банківські метали та

Додано: Пон 27 лип, 2020 09:14 Вероятно, китайцы разбогатели. Плюс в Европе и Америке мода и денег немеряно печатают. Понятно, что не у нас баба Зина скупает.



Интересная ситуация , спот сейчас на 5долл выше фучерза на золото.

Обычно наоборот, и в этом есть логика. Плата за хранение и прч.

Но сейчас наоборот почему то.

Додано: Пон 27 лип, 2020 10:16
Зачем Китайцам бусы? Может я не в тренде, упустил моду на бусы.

Интересная ситуация , спот сейчас на 5долл выше фучерза на золото.

Обычно наоборот, и в этом есть логика. Плата за хранение и прч.

Но сейчас наоборот почему то.



Вероятно, на сырье - ценят сам янтарь. Делают с него какие-то поделки. А может, уже и в качестве сбережений хранят.

Додано: Пон 27 лип, 2020 10:36
Вероятно, на сырье - ценят сам янтарь. Делают с него какие-то поделки. А может, уже и в качестве сбережений хранят.

Психология и аналогия, что в августе дорогое золото, а потом может подешеветь. Но сейчас все нестандартно и это может не сработать.

В Китае его называют "северным золотом" и наделяют магическими свойствами. Древнее название янтаря переводится с китайского как "душа тигра". Считалось, что после смерти тигра его душа уходит в землю и превращается в янтарь. Есть поверье и об особых целебных свойствах янтаря. Он будто бы способен сдерживать сильные колебания ауры и успокоить нервных людей.

Додано: Пон 27 лип, 2020 10:45
В Китае его называют "северным золотом" и наделяют магическими свойствами. Древнее название янтаря переводится с китайского как "душа тигра". Считалось, что после смерти тигра его душа уходит в землю и превращается в янтарь. Есть поверье и об особых целебных свойствах янтаря. Он будто бы способен сдерживать сильные колебания ауры и успокоить нервных людей.

Ну - в Китаї і нефрит часом коштує абсолютно неадекватні гроші ... Особливо нечасті види . У нас такого немає - у нас , правда , і нефриту немає ...

Гребут не все, а те кто понимает к чему мы идём...



Если вы в это верите, то можете своё золото продавать, если оно у вас ещё осталось...

Сейчас на арене сошлись 2 тигра. Америка и Китай. США никогда добровольно не уступят пальну первенства Китаю. Иначе у них будет полный крах.

Или США или Китай. Дело уже дошло до изгнания дип.консульств.

Драка назревает серьезная, и как не крути, а все дороги ведут к золоту.

All Roads Lead To Gold...

Если вы в это верите, то можете своё золото продавать, если оно у вас ещё осталось...



Сейчас на арене сошлись 2 тигра. Америка и Китай. США никогда добровольно не уступят пальну первенства Китаю. Иначе у них будет полный крах.

Или США или Китай. Дело уже дошло до изгнания дип.консульств.

Драка назревает серьезная, и как не крути, а все дороги ведут к золоту.

Гребут не все, а те кто понимает к чему мы идём...

Если ФРС завтра, в срочном порядке, начнёт изымать ликвидность и повышать ставку, а Конгресс отзовёт свои законы о выплате пособий пострадавшим, ибо нефиг им жировать, гребти станут меньше. Если Трамп полетит в Китай пить мировую с китайскими коммунистами, а затем полетит в Германию, где вместе с Меркель будет открывать газопровод Северный поток-2, и напьётся там от радости за удачную сделку ЕС с РФ, покупать станут ещё меньше. Ну а если коронавирус, глядя на эти дела, добровольно уйдёт в небытиё, и в мире наступит идиллия и благоухание бакса из-за растущей экономики США, то о покупке золота можно забыть...

Если вы в это верите, то можете своё золото продавать, если оно у вас ещё осталось...

Сейчас на арене сошлись 2 тигра. Америка и Китай. США никогда добровольно не уступят пальну первенства Китаю. Иначе у них будет полный крах.

Или США или Китай. Дело уже дошло до изгнания дип.консульств.

Драка назревает серьезная, и как не крути, а все дороги ведут к золоту.

All Roads Lead To Gold...

