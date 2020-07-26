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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:14
Вероятно, китайцы разбогатели. Плюс в Европе и Америке мода и денег немеряно печатают. Понятно, что не у нас баба Зина скупает.
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:57
Зачем Китайцам бусы? Может я не в тренде, упустил моду на бусы.
Интересная ситуация , спот сейчас на 5долл выше фучерза на золото.
Обычно наоборот, и в этом есть логика. Плата за хранение и прч.
Но сейчас наоборот почему то.
Life is good.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:16
Вероятно, на сырье - ценят сам янтарь. Делают с него какие-то поделки. А может, уже и в качестве сбережений хранят.
Психология и аналогия, что в августе дорогое золото, а потом может подешеветь. Но сейчас все нестандартно и это может не сработать.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:36
В Китае его называют "северным золотом" и наделяют магическими свойствами. Древнее название янтаря переводится с китайского как "душа тигра". Считалось, что после смерти тигра его душа уходит в землю и превращается в янтарь. Есть поверье и об особых целебных свойствах янтаря. Он будто бы способен сдерживать сильные колебания ауры и успокоить нервных людей.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:45
Ну - в Китаї і нефрит часом коштує абсолютно неадекватні гроші ... Особливо нечасті види . У нас такого немає - у нас , правда , і нефриту немає ...
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:08
Гребут не все, а те кто понимает к чему мы идём...
Если ФРС завтра, в срочном порядке, начнёт изымать ликвидность и повышать ставку, а Конгресс отзовёт свои законы о выплате пособий пострадавшим, ибо нефиг им жировать, гребти станут меньше. Если Трамп полетит в Китай пить мировую с китайскими коммунистами, а затем полетит в Германию, где вместе с Меркель будет открывать газопровод Северный поток-2, и напьётся там от радости за удачную сделку ЕС с РФ, покупать станут ещё меньше. Ну а если коронавирус, глядя на эти дела, добровольно уйдёт в небытиё, и в мире наступит идиллия и благоухание бакса из-за растущей экономики США, то о покупке золота можно забыть...
Если вы в это верите, то можете своё золото продавать, если оно у вас ещё осталось...
Сейчас на арене сошлись 2 тигра. Америка и Китай. США никогда добровольно не уступят пальну первенства Китаю. Иначе у них будет полный крах.
Или США или Китай. Дело уже дошло до изгнания дип.консульств.
Драка назревает серьезная, и как не крути, а все дороги ведут к золоту.
All Roads Lead To Gold...
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