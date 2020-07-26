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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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  #<1 ... 2165216621672168
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:14

Вероятно, китайцы разбогатели. Плюс в Европе и Америке мода и денег немеряно печатают. Понятно, что не у нас баба Зина скупает.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:57

Зачем Китайцам бусы? Может я не в тренде, упустил моду на бусы.

Интересная ситуация , спот сейчас на 5долл выше фучерза на золото.
Обычно наоборот, и в этом есть логика. Плата за хранение и прч.
Но сейчас наоборот почему то.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:16

  vladus17 написав:Зачем Китайцам бусы? Может я не в тренде, упустил моду на бусы.

Интересная ситуация , спот сейчас на 5долл выше фучерза на золото.
Обычно наоборот, и в этом есть логика. Плата за хранение и прч.
Но сейчас наоборот почему то.

Вероятно, на сырье - ценят сам янтарь. Делают с него какие-то поделки. А может, уже и в качестве сбережений хранят.
Психология и аналогия, что в августе дорогое золото, а потом может подешеветь. Но сейчас все нестандартно и это может не сработать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:36

  hxbbgaf написав:Вероятно, на сырье - ценят сам янтарь. Делают с него какие-то поделки. А может, уже и в качестве сбережений хранят.

В Китае его называют "северным золотом" и наделяют магическими свойствами. Древнее название янтаря переводится с китайского как "душа тигра". Считалось, что после смерти тигра его душа уходит в землю и превращается в янтарь. Есть поверье и об особых целебных свойствах янтаря. Он будто бы способен сдерживать сильные колебания ауры и успокоить нервных людей.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:45

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:Вероятно, на сырье - ценят сам янтарь. Делают с него какие-то поделки. А может, уже и в качестве сбережений хранят.

В Китае его называют "северным золотом" и наделяют магическими свойствами. Древнее название янтаря переводится с китайского как "душа тигра". Считалось, что после смерти тигра его душа уходит в землю и превращается в янтарь. Есть поверье и об особых целебных свойствах янтаря. Он будто бы способен сдерживать сильные колебания ауры и успокоить нервных людей.


Ну - в Китаї і нефрит часом коштує абсолютно неадекватні гроші ... Особливо нечасті види . У нас такого немає - у нас , правда , і нефриту немає ...
Puente
 
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  vladus17 написав:Кажется да, вы правы, всем всеравно что золото перекупленно, все гребут дальше на новостях о незатихающем печатном станке ФРС.

Гребут не все, а те, кто понимает к чему мы идём...

Если ФРС завтра, в срочном порядке, начнёт изымать ликвидность и повышать ставку, а Конгресс отзовёт свои законы о выплате пособий пострадавшим, ибо нефиг им жировать, гребти золото станут меньше. Если Трамп полетит в Китай пить мировую с китайскими коммунистами, а затем полетит в Германию, где вместе с Меркель будет открывать газопровод Северный поток-2, и напьётся там от радости за удачную сделку ЕС с РФ, покупать станут ещё меньше. Ну а если коронавирус, глядя на эти дела, добровольно уйдёт в небытиё, и в мире наступит идиллия и благоухание бакса из-за растущей экономики США, то о покупке золота можно будет забыть...
Если вы в это верите, то можете своё золото продавать, если оно у вас ещё осталось...

Сейчас на арене сошлись 2 тигра. Америка и Китай. США никогда добровольно не уступят пальму первенства Китаю. Иначе у них будет полный крах.
Или США или Китай. Дело уже дошло до изгнания дип.представительств.
Драка назревает серьезная, и как не крути, а все дороги ведут к золоту.

All Roads Lead To Gold...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:12

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Думаю более важная схватка идет внутри США, там либо имперци с Трампом либо глобалисты, и осенью если Трамп победит думаю мы увидим блек лайв метер с новой силой. Так и до гражданской войны в штатах не долго.
maxx4
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  maxx4 написав:Так и до гражданской войны в штатах не долго.

вона вже там як два місяці іде

деталі і щоденні зводки наприклад можна глядіти тут

https://www.youtube.com/channel/UCWveyx ... OmsgkuilaA
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:31

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Гребут не все, а те, кто понимает к чему мы идём...
я не гребу но может я не совсем понимаю к чему мы идем. Вы как думаете, на каких цыфрах будет разворот? Хотя понимаю ответ никто не знает. Все зависит как усердно США будет печатать, рисовать нолики.
  наблюдательный написав:Если вы в это верите, то можете своё золото продавать, если оно у вас ещё осталось...

https://www.olx.ua/list/user/1PB0p/
еще гулять можно 8)
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vladus17
 
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