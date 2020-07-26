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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:14
Вероятно, китайцы разбогатели. Плюс в Европе и Америке мода и денег немеряно печатают. Понятно, что не у нас баба Зина скупает.
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:57
Зачем Китайцам бусы? Может я не в тренде, упустил моду на бусы.
Интересная ситуация , спот сейчас на 5долл выше фучерза на золото.
Обычно наоборот, и в этом есть логика. Плата за хранение и прч.
Но сейчас наоборот почему то.
Life is good.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:16
Вероятно, на сырье - ценят сам янтарь. Делают с него какие-то поделки. А может, уже и в качестве сбережений хранят.
Психология и аналогия, что в августе дорогое золото, а потом может подешеветь. Но сейчас все нестандартно и это может не сработать.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:36
В Китае его называют "северным золотом" и наделяют магическими свойствами. Древнее название янтаря переводится с китайского как "душа тигра". Считалось, что после смерти тигра его душа уходит в землю и превращается в янтарь. Есть поверье и об особых целебных свойствах янтаря. Он будто бы способен сдерживать сильные колебания ауры и успокоить нервных людей.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:45
Ну - в Китаї і нефрит часом коштує абсолютно неадекватні гроші ... Особливо нечасті види . У нас такого немає - у нас , правда , і нефриту немає ...
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:08
Гребут не все, а те, кто понимает к чему мы идём...
Если ФРС завтра, в срочном порядке, начнёт изымать ликвидность и повышать ставку, а Конгресс отзовёт свои законы о выплате пособий пострадавшим, ибо нефиг им жировать, гребти золото станут меньше. Если Трамп полетит в Китай пить мировую с китайскими коммунистами, а затем полетит в Германию, где вместе с Меркель будет открывать газопровод Северный поток-2, и напьётся там от радости за удачную сделку ЕС с РФ, покупать станут ещё меньше. Ну а если коронавирус, глядя на эти дела, добровольно уйдёт в небытиё, и в мире наступит идиллия и благоухание бакса из-за растущей экономики США, то о покупке золота можно будет забыть...
Если вы в это верите, то можете своё золото продавать, если оно у вас ещё осталось...
Сейчас на арене сошлись 2 тигра. Америка и Китай. США никогда добровольно не уступят пальму первенства Китаю. Иначе у них будет полный крах.
Или США или Китай. Дело уже дошло до изгнания дип.представительств.
Драка назревает серьезная, и как не крути, а все дороги ведут к золоту.
All Roads Lead To Gold...
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:12
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Думаю более важная схватка идет внутри США, там либо имперци с Трампом либо глобалисты, и осенью если Трамп победит думаю мы увидим блек лайв метер с новой силой. Так и до гражданской войны в штатах не долго.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:21
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
вона вже там як два місяці іде
деталі і щоденні зводки наприклад можна глядіти тут
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:31
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
я не гребу но может я не совсем понимаю к чему мы идем. Вы как думаете, на каких цыфрах будет разворот? Хотя понимаю ответ никто не знает. Все зависит как усердно США будет печатать, рисовать нолики.
еще гулять можно
Life is good.
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