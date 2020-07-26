Додано: Пон 27 лип, 2020 11:08

vladus17 написав: Кажется да, вы правы, всем всеравно что золото перекупленно, все гребут дальше на новостях о незатихающем печатном станке ФРС.

Кажется да, вы правы, всем всеравно что золото перекупленно, все гребут дальше на новостях о незатихающем печатном станке ФРС.

Гребут не все, а те, кто понимает к чему мы идём...Если ФРС завтра, в срочном порядке, начнёт изымать ликвидность и повышать ставку, а Конгресс отзовёт свои законы о выплате пособий пострадавшим, ибо нефиг им жировать, гребти золото станут меньше. Если Трамп полетит в Китай пить мировую с китайскими коммунистами, а затем полетит в Германию, где вместе с Меркель будет открывать газопровод Северный поток-2, и напьётся там от радости за удачную сделку ЕС с РФ, покупать станут ещё меньше. Ну а если коронавирус, глядя на эти дела, добровольно уйдёт в небытиё, и в мире наступит идиллия и благоухание бакса из-за растущей экономики США, то о покупке золота можно будет забыть...Если вы в это верите, то можете своё золото продавать, если оно у вас ещё осталось...Сейчас на арене сошлись 2 тигра. Америка и Китай. США никогда добровольно не уступят пальму первенства Китаю. Иначе у них будет полный крах.Или США или Китай. Дело уже дошло до изгнания дип.представительств.Драка назревает серьезная, и как не крути, а все дороги ведут к золоту.All Roads Lead To Gold...