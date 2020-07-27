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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2166216721682169
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:15

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

В Сербии найдено богатейшее в мире месторождение золота и меди
Валуны по 90 кг: шахтер случайно обнаружил месторождение золота в Австралии

Особенно порадовало это:

В Эквадоре нашли одно из крупнейших в мире месторождений золота

и чтобы звучало внушительно, пишут так: Специалисты оценивают...более 23 млн унций золота и далее там же - Объем добычи в первые 25 лет составит около .. золота – 438 тыс. унций.

То есть, на "крупнейшем" в мире месторождении планируют добывать 500 килограмм в год!!! 500 КГ в год, Клара!!!! На крупнейшем!!!

Как ни посмотришь, так кругом залежи и всё в шоколаде, а глянешь на ценники и понимаешь что народ держат за идиотов :D
chumakcm1430
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