В Сербии найдено богатейшее в мире месторождение золота и меди
Валуны по 90 кг: шахтер случайно обнаружил месторождение золота в Австралии
Особенно порадовало это:
В Эквадоре нашли одно из крупнейших в мире месторождений золота
и чтобы звучало внушительно, пишут так: Специалисты оценивают...более 23 млн унций золота и далее там же - Объем добычи в первые 25 лет составит около .. золота – 438 тыс. унций.
То есть, на "крупнейшем" в мире месторождении планируют добывать 500 килограмм в год!!! 500 КГ в год, Клара!!!! На крупнейшем!!!
Как ни посмотришь, так кругом залежи и всё в шоколаде, а глянешь на ценники и понимаешь что народ держат за идиотов