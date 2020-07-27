наблюдательный написав:Я уже устал повторять. Не смотрите на цифры, а тем более на ТА. Следите за экономикой США, так как именно там варится цена на золото. Для этого есть опережающие индикаторы, по которым можно спрогнозировать разворот и тренд... Сейчас добавилась геополитика, которую тоже нужно понимать.
Пока дорога для золота одна. ВВЕРХ, с небольшими откатами.
Та да , очень сложно что то предсказать в таких услових. В точных цифрах. Я вон уже пытался, да каждый раз мимо. Сейчас переключился, тренд вверх это уже глупо отрицать. Единственное , конечно, хочеться поймать верхушку, продать остатки. Чтож , надо следить за новостями и за полит ситуацией в Мире. Да форум почитывать. Вы если что, пишите сюда чаще, не стесняйтесь! А то как то редко заходить стали.
Монетный двор США сократил поставки серебра и золотых монет покупателям
Комплекс Mint's West Point в Нью-Йорке принимает меры для предотвращения распространения вируса среди своих сотрудников, что, вероятно, замедлит производство монет в течение следующих 12–18 месяцев.
Завод больше не может производить золотые и серебряные монеты одновременно, что вынуждает его выбирать один металл вместо другого, согласно документу, который был представлен компаниям, уполномоченным покупать монеты у монетного двора на прошлой неделе. Перед этим неожиданным прекращением поставок премия за физическое золото была уже высокой и мы подозреваем, что это заставит ее взлететь обратно до тех уровней в 100 долларов, которые были замечены при последней остановке производства монетного двора.... https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=ZMFHsM5Z
Похоже, хотят рисовать откат. Начались манипуляции, то, что сегодня 2 раза происходило с серебром с моментальными обвалами, похоже на привычные вбросы голых шортов. Нужен позитив к заседанию печатальщиков и к концу месяца. Готовимся к началу августа на откуп.
hxbbgaf написав:Похоже, хотят рисовать откат. Начались манипуляции, то, что сегодня 2 раза происходило с серебром с моментальными обвалами, похоже на привычные вбросы голых шортов. Нужен позитив к заседанию печатальщиков и к концу месяца. Готовимся к началу августа на откуп.